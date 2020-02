Evrópumeistarar Liverpool hafa nú þegar tryggt sér sæti í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu tímabilið 2020/2021.



Þetta varð ljóst eftir að Manchester United vann 2-0 sigur á Chelsea á Brúnni í kvöld en úrslitin gera það að verkum að Liverpool mun enda í einum af fjórum efstu sætunum.



Liðið er með 25 stiga forskot á toppi ensku deildarinnar eftir 26 umferðir og eru komnir með níu fingur á enska meistaratitilinn.





- @LFC are the first team to qualify for the 2020/21 @ChampionsLeague group stage, even before the KO stages of the 2019/20 have started. #UCL #LFC