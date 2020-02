Man. United með tak á Chelsea og munurinn einungis þrjú stig

Manchester United vann 2-0 sigur á Chelsea er liðin mættust í stórleik 26. umferðar í enska boltanum á Brúnni í kvöld.



Chelsea var sterkari aðilinn framan af. Liðið fékk nokkur færi en virtist sakna Tammy Abraham. Michy Batshuayi fékk færin en kláraði þau sín illa.



Fyrsta markið kom svo í uppbótartíma fyrri hálfleiks og það gerðu gestirnir. Fyrirgjöf Aaron Wan-Bissaka rataði beint á kollinn á Anthony Martial sem stangaði boltann í netið.





Man Utd have scored away from home in the Premier League for the first time in 57 days.



Anthony Martial nets their first away goal of 2020. pic.twitter.com/Ax9QMHWC4d