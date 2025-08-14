Leik hjá 21 árs liði Manchester United í gær var hætt eftir að miðjumaðurinn Sékou Koné meiddist.
United liðið mætti þarna Tamworth í deildabikarleik og fór hann fram á Lamb Ground sem er heimavöllur Tamworth. Varalið félaganna mega taka þátt í National League Cup.
Hinn nítján ára gamli Koné lá eftir að hafa fengið höfuðhögg í skallaeinvígi þar sem hann var að verjast hornspyrnu.
Koné ætlaði að skalla boltann frá markinu þegar hann fékk slæmt högg og steinlá í grasinu.
Hope Sekou Kone makes a speedy recovery. pic.twitter.com/cKSAa6ytQy— Simon Stone (@sistoney67) August 13, 2025
Hope Sekou Kone makes a speedy recovery. pic.twitter.com/cKSAa6ytQy
Hugað var að Koné á vellinum í fimmtán mínútur og hann var borinn af velli á börum. Það var síðan flautað til hálfleiks og seinna síðan tilkynnt að leiknum væru aflýst en staðan í honum var markalaus.
Manchester United gaf seinna frá sér yfirlýsingu þar sem kom fram að líðan Koné væri stöðug, hann væri með meðvitund og gæti tjáð sig við læknalið United.
Hann fór á sjúkrahúsið til að gangast undir frekari rannsóknir til að fullvissa alla um að það væri í lagi með hann.
Koné á enn eftir að spila fyrir aðallið Manchester United.
Update on Sekou Kone after he sustained a head injury in tonight’s National League Cup game: Sekou is conscious, stable and communicating with United’s medical team. He has been taken to hospital as a precaution for further checks.❤️— Manchester United (@ManUtd) August 13, 2025
Update on Sekou Kone after he sustained a head injury in tonight’s National League Cup game: Sekou is conscious, stable and communicating with United’s medical team. He has been taken to hospital as a precaution for further checks.❤️