Marcus Rashford mögulega frá í allt að þrjá mánuði

Marcus Rashford, lykilleikmaður Manchester United, er mögulega frá í allt að þrjá mánuði vegna meiðsla sem hann varð fyrir í sigrinum gegn Wolverhampton Wanderers í FA bikarnum á dögunum.



James Ducker á The Telegraph greinir frá þessu.

As per @henrywinter Rashford facing up to 3 months out with a double stress fracture in his back. Dreadful blow to #mufc at a time when they're already without McTominay until end of Feb/March and Pogba https://t.co/G6nw7q2NWx