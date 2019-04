Aron Einar og félagar á lífi eftir nauðsynlegan sigur

Aron Einar Gunnarsson eru nú tveimur stigum frá öruggu sæti í ensku úrvalsdeildinni eftir 2-0 sigur á Brighton á útivelli í kvöld.



Nathanie Mendez-Laing kom Cardiff yfir með draumamarki á 22. mínútu og þannig stóðu leikar er liðin gengu til búningsherbergja.



Á 50. mínútu var það svo miðvörðurinn Sean Morrison sem tvöfaldaði forystuna en Aron Einar Gunnarsson yfirgaf völlinn á 55. mínútu.





Massive result for Cardiff.



They're just two points from safety now...#BHACAR report: https://t.co/NLD6gGNcJ9 pic.twitter.com/V6Jp9rFD6p