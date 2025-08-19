Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. ágúst 2025 22:30 Liverpool seldi Luis Diaz til Bayern í sumar en hér fagnar hann marki með þeim Mohamed Salah og Curtis Jones. Getty/Peter Byrne Englandsmeistarar Liverpool hafa verið afar duglegir á leikmannamarkaðnum í sumar en ekki bara við það að eyða pening í nýja leikmenn. Liverpool hefur einnig selt leikmenn fyrir meira en tvö hundruð milljón punda í sumar eða fyrir meira en 33,3 milljarða króna. Nú síðast fékk Liverpool tuttugu milljónir punda frá Bournemouth fyrir skoska framherjann Ben Doak. Liverpool hefur einnig selt Trent Alexander-Arnold til Real Madrid, Caoimhín Kelleher til Brentford, Nat Phillips til West Bromwich Albion, Jarell Quansah til Bayer Leverkusen, Luis Díaz til Bayern München, Tyler Morton til Lyon og Darwin Núñez til Al-Hilal. Lðið fékk 60 milljónir punda fyrir Luis Díaz, 46 milljónir punda fyrir Darwin Núñez og 30 milljónir punda fyrir Jarell Quansah. Þrátt fyrir að hafa eytt 290 milljónum punda í nýja leikmenn í sumar þá tryggja þessar sölur það að Liverpool á enn möguleika á því að eyða stórum upphæðum í leikmenn eins og framherjann Alexander Isak frá Newcastle eða miðvörðinn Marc Guéhi frá Crystal Palace. Liverpool hefur líka eytt litlu sem engu í síðustu gluggum á undan og hefur síðan fengið inn mikinn pening í verðlaunafé þökk sé góðum árangri á síðasta tímabili. Allt tryggir þetta það að Liverpool nær leikandi að fylgja rekstrareglum ensku úrvalsdeildarinnar þrátt fyrir öll þessi leikmannakaup. Sem dæmi um andstöðu þess er staðan hjá Manchester United sem hefur keypt leikmenn í sumar fyrir meira en tvö hundruð milljón punda án þess að ná að selja neinn leikmann. View this post on Instagram A post shared by Mentality Giants (@mentality.giants) Enski boltinn Mest lesið Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt Fótbolti Fyrrum forkólfar KSÍ á eftir Fjallinu á toppi tekjulistans Sport Svona er hópur Íslands sem fer á EM Körfubolti Ein frægasta íþróttakona Úkraínu dæmd í fjögurra ára bann Sport Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Enski boltinn Fóru að slást í klefanum og voru báðir settir á sölulista Fótbolti Með krabbamein í brjósti en hættir ekki að spila Handbolti Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Enski boltinn Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Íslenski boltinn Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Enski boltinn Fleiri fréttir Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“ Eze fari til Spurs fyrir vikulok Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin Isak skrópar á verðlaunahátíð Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins Forest heldur áfram að versla „Getur sungið í sturtunni heima en ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“ „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Forest fær nýjan markahrók Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti „Ekki trúa öllu sem þið lesið, sérstaklega á netinu“ Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“ Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford Forest gekk frá Brentford í fyrri hálfleik Umdeildur VAR-dómur á Brúnni Sjá meira