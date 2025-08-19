Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. ágúst 2025 10:41 Jackson Thatchoua er sprettharður hægri bakvörður. X / @WOLVES Wolverhampton Wanderers hafa gengið frá kaupum á Jackson Thatchoua, hraðasta leikmanni ítölsku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Kamerúninn var keyptur á um 12,5 milljónir evra og skrifaði undir fimm ára samning við Úlfana. Hann er 23 ára gamall og getur spilað sem hægri bakvörður eða kantur. Á síðasta tímabili spilaði hann með Hellas Verona og mældist hraðasti leikmaður ítölsku úrvalsdeildarinnar en að meðaltali spretti hann á 34,88 kílómetra hraða á klukkustund. “In Italy, you have a lot of exertions, because every match is difficult. I think it’s a good step before the Premier League."Jackson Tchatchoua's first interview 🗣️ pic.twitter.com/93AaqK10KS— Wolves (@Wolves) August 19, 2025 Hraðasti sprettur hans var á 36,3 km/klst sem er þó ekki nóg til að verða hraðasti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar. Micky Van de Ven, varnarmaður Tottenham, á þann titil. Hollendingurinn hljóp á 37,38 km/klst hraða á síðasta tímabili. Thatchoua er fimmti leikmaðurinn sem Úlfarnir fá í sumar. Framherjarnir Jorgen Strand Larsen og Fer Lopez, kantmaðurinn Jhon Arias og varnarmaðurinn David Moller Wolfe komu á undan. Félagið er enn sagt í leit að miðjumönnum, einum varnarsinnuðum og öðrum framliggjandi, áður en félagaskiptaglugginn lokast þann 1. september. Enski boltinn Mest lesið Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt Fótbolti Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Enski boltinn Með krabbamein í brjósti en hættir ekki að spila Handbolti Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Íslenski boltinn Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA Fótbolti Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Enski boltinn Hóta að sniðganga NFL leiki vegna karlkyns klappstýra Sport Sá ekki fram á tækifæri hjá Rosenborg og getur ekki hætt að skora fyrir Lyngby Fótbolti Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Íslenski boltinn Fagnaði með syni sínum en var vísað af leikvanginum: „Þetta er sonur minn“ Fótbolti Fleiri fréttir Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins Forest heldur áfram að versla „Getur sungið í sturtunni heima en ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“ „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Forest fær nýjan markahrók Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti „Ekki trúa öllu sem þið lesið, sérstaklega á netinu“ Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“ Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford Forest gekk frá Brentford í fyrri hálfleik Umdeildur VAR-dómur á Brúnni Eze og Guehi byrja hjá Palace þrátt fyrir óvissuna Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“ Forest kaupir tvo úr Evrópumeistaraliði Englands Úlfarnir steinlágu gegn City Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Markalaust á Villa Park Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Sjá meira