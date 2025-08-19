Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. ágúst 2025 22:02 Claudio Echeverri í leik með Manchester City á móti Crystal Palace í bikarúrslitaleiknum í vor. EPA/TOLGA AKMEN Bayer Leverkusen fær einn efnilegasta leikmann Manchester City á láni í vetur en knattspyrnustjórinn Pep Guardiola er að lána tvo unga leikmenn liðsins. Argentínski framherjinn Claudio Echeverri mun eyða öllu tímabilinu hjá Leverkusen þar sem hann mun spila fyrir hollenska stjórann Erik ten Hag. 🚨💣 Claudio Echeverri to Bayer Leverkusen, here we go! Deal agreed with Manchester City for straight loan.No buy option clause, salary covered by Leverkusen and Echeverri on his way for medical already tonight.El Diablito will play under ten Hag, as @MatteMoretto reported. pic.twitter.com/zQPXp5gjYD— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025 Hinn nítján ára gamli Echeverri var valinn í 31 manns landsliðshóp Argentínu á dögunum en hann hefur ekki spilað enn A-landsleik. Það höfðu fleiri lið áhuga á því að fá strákinn á láni en City valdi Leverkusen frekar en Borussia Dortmund, Lazio og Girona. Standi hans sig vel með Leverkusen eykur hann líkurnar á því að vera í lokahópi Argentínumanna á HM næsta sumar. Echeverri var keyptur frá River Plate í janúar 2024 og lék sinn fyrsta leik með aðalliði City undir lok síðasta tímabils. Hann skoraði sitt fyrsta mark fyrir félagið á heimsmeistarakeppni félagsliða í sumar. Erik ten Hag er nýtekinn við Leverkusen en liðið hefur misst fjölda lykilmanna í sumar og þarf því svo sannarlega á liðstyrk að halda. City hefur einnig lánað Norðmanninn efnilega Sverre Nypan til Middlesbrough í ensku b-deildinni. Hann er bara átján ára gamall en kom til City frá Rosenborg í sumar þar sem hann hefur lengi spilað stórt hlutverk þrátt fyrir ungan aldur. Bayer Leverkusen have agreed a deal with Manchester City over the loan signing of Claudio Echeverri 🇩🇪 pic.twitter.com/xXD4NVKe9p— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 19, 2025 Enski boltinn Þýski boltinn Mest lesið Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt Fótbolti Fyrrum forkólfar KSÍ á eftir Fjallinu á toppi tekjulistans Sport Svona er hópur Íslands sem fer á EM Körfubolti Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Enski boltinn Ein frægasta íþróttakona Úkraínu dæmd í fjögurra ára bann Sport Með krabbamein í brjósti en hættir ekki að spila Handbolti Fóru að slást í klefanum og voru báðir settir á sölulista Fótbolti Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Íslenski boltinn Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Enski boltinn Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Enski boltinn Fleiri fréttir Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“ Eze fari til Spurs fyrir vikulok Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin Isak skrópar á verðlaunahátíð Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins Forest heldur áfram að versla „Getur sungið í sturtunni heima en ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“ „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Forest fær nýjan markahrók Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti „Ekki trúa öllu sem þið lesið, sérstaklega á netinu“ Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“ Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford Forest gekk frá Brentford í fyrri hálfleik Umdeildur VAR-dómur á Brúnni Eze og Guehi byrja hjá Palace þrátt fyrir óvissuna Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“ Sjá meira