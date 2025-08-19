Klárlega búið að vanmeta Man. City Sindri Sverrisson skrifar 19. ágúst 2025 10:31 Erling Haaland og félagar í Manchester City ætla sér eflaust að endurheimta Englandsmeistaratitilinn. Arnar Gunnlaugsson segir fólk búið að vanmeta City í sumar. Samsett/Getty/Sýn Sport Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson segir alveg ljóst að fólk hafi vanmetið Manchester City í umræðum um það hverjir séu líklegastir til að landa Englandsmeistaratitlinum í fótbolta næsta vor. Það geti þó aftur skipt sköpum hve erfið meiðsli Rodri hafi glímt við. Eftir fjóra Englandsmeistaratitla í röð urðu City-menn að horfa á titilinn fara til Liverpool á síðustu leiktíð og virðist fólk almenn telja Liverpool og svo Arsenal eða jafnvel Chelsea líklegast til að vinna deildina í vetur. City hóf hins vegar leiktíðina á 4-0 útisigri gegn Wolves og er því á toppnum eftir fyrstu umferð. Í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport spurði Kjartan Atli Kjartansson hvort að City-liðið hefði verið vanmetið í umræðunni og var Arnar fljótur til svars: „Já, klárlega. Þeir áttu ömurlegt tímabil í fyrra en enduðu í 3. sæti, reyndar langt á eftir Liverpool. En þeir virðast hægt og bítandi búnir að ná vopnum sínum aftur. Þeir byrjuðu að kaupa í janúar og eru búnir að eyða mjög miklu í janúar- og sumarglugganum,“ sagði Arnar. Klippa: Sunnudagsmessan - Er verið að vanmeta City? „Þeir virðast búnir að breyta mjög mikið aftur í leikstíl sem að er aðeins pragmatískari en hjá þeim í fyrra, sem þeir kynntu til leiks í sumar. Leikurinn gegn Wolves var virkilega vel upp settur hjá Guardiola. Þeir voru með kerfi sem kom í veg fyrir þessi „transitions“ [þegar lið missir boltann og mótherjinn getur sótt hratt] sem Liverpool fékk á sig. Þeir stýrðu leiknum mjög vel, með og án bolta, og það virðist ákveðið hungur komið aftur í liðið,“ sagði Arnar en minnti þó á að Rodri væri frá keppni vegna meiðsla, eftir að hafa einnig misst af nær öllu síðasta tímabili vegna krossbandsslita. „Þessar breytur sem gera að verkum að þetta lið vinnur en ekki hitt eru oftast meiðsli og leikjaálag. Rodri er því miður ekki enn orðinn heill og það gæti aftur skipt sköpum. Sem dæmi þá er Rodri fyrir City eins og Salah og Van Dijk fyrir Liverpool… Hvernig væri Liverpool án þeirra? Auðvitað áfram frábært lið en væri það meistaralið? Það er svo skemmtilegt að það eru enn ein og ein svona týpa sem eru það góðar að þeir geta haldið uppi heilu stórliði og verið það sem skilur á milli feigs og ófeigs,“ sagði Arnar. Enski boltinn Mest lesið Ung fótboltakona afvopnaði nettröllin á glæsilegan hátt Fótbolti Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Enski boltinn Með krabbamein í brjósti en hættir ekki að spila Handbolti Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Íslenski boltinn Vill fá meira en níu milljarða frá FIFA Fótbolti Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Enski boltinn Hóta að sniðganga NFL leiki vegna karlkyns klappstýra Sport Sá ekki fram á tækifæri hjá Rosenborg og getur ekki hætt að skora fyrir Lyngby Fótbolti Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Íslenski boltinn Fagnaði með syni sínum en var vísað af leikvanginum: „Þetta er sonur minn“ Fótbolti Fleiri fréttir Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Vítaspyrna tryggði Leeds öll stigin Rasistinn í hjólastólnum bannaður nálægt öllum fótboltavöllum á Englandi Bauð öllum frían bjór fyrir leik kvöldsins Forest heldur áfram að versla „Getur sungið í sturtunni heima en ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“ „Enskir úrvalsdeildardómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“ Forest fær nýjan markahrók Ekki ógnað eins lítið í tvö og hálft ár Segir vandamálin enn til staðar og spáir Man. Utd tíunda sæti „Ekki trúa öllu sem þið lesið, sérstaklega á netinu“ Sjáðu sigurmark Arsenal og negluna frá Eze sem dæmd var af Saliba við Hjörvar: „Ekki víti og ég hafði engar áhyggjur“ Fernandes við Hjörvar: „Mistök okkar allra“ Arsenal sótti öll stigin á Old Trafford Forest gekk frá Brentford í fyrri hálfleik Umdeildur VAR-dómur á Brúnni Eze og Guehi byrja hjá Palace þrátt fyrir óvissuna Shearer ósáttur við Isak: „Þú getur ekki gert þetta“ Forest kaupir tvo úr Evrópumeistaraliði Englands Úlfarnir steinlágu gegn City Draumabyrjun nýliðanna úr norðri | Muniz bjargaði Fulham Richarlison sýndi nýliðunum enga miskun Markalaust á Villa Park Semenyo tjáir sig: „Fótboltinn sýndi sínar bestu hliðar þegar mest á reyndi“ Jökull í Kaleo hitti stjörnur Rauðu djöflanna og spilaði á Old Trafford Sjá meira