Framherjarnir þurfi að stíga upp Valur Páll Eiríksson skrifar 27. október 2026 11:32 Van Dijk segir erfitt fyrir nýja menn að feta í fótspor Mohamed Salah en lítið annað sé í boði. Getty Rándýrir leikmenn Liverpool hafa fótað sig ágætlega í síðustu leikjum en fyrirliðinn Virgil van Dijk kallar eftir meiru. Þeirra bíði það erfiða verkefni að fylla í fótspor Mohamed Salah. Salah yfirgaf Liverpool í sumar eftir erfiða síðustu leiktíð en hafði árin á undan raðað inn mörkum og bætt fjölmörg met. Hann fór til Trabzonspor í Tyrklandi þar sem hann hefur skorað tíu mörk í tíu leikjum fyrir sitt nýja félag. Liverpool vann Brighton um helgina þar sem ný framlína liðsins virtist smella ágætlega. Alexander Isak, Florian Wirtz og Bradley Barcola kostuðu félagið samanlagðar 364 milljónir punda en hvorugum þeirra tveggja fyrrnefndu tókst að sýna sig og sanna á fyrstu leiktíð þeirra í fyrra. Isak skoraði sjötta mark sitt í jafnmörgum deildarleikjum um helgina eftir stoðsendingu frá Barcola sem sjálfur skoraði þrennu í Meistaradeildinni á dögunum. Wirtz hefur þá einnig stigið upp undanfarið. Virgil van Dijk, fyrirliði liðsins, segir Salah og félaga hans í framlínunni um nokkurra ára skeið, Roberto Firmino og Sadio Mané, hafa gefið tóninn fyrir þær kröfur sem gerðar eru hjá félaginu. Nú sé nýrra manna að slá sama tón. „Ég held að þetta sé raunveruleikinn. Það sem Mo hefur gert í svo mörg ár sem kantmaður, ég held að enginn geti leikið það eftir,“ segir van Dijk. „Vonandi gerist það en það sem hann gerði var ótrúlegt. Það sama á við um Sadio [Mane] og Bobby [Roberto Firmino]. Vonandi gerist það aftur og það er það sem við vinnum að, en nú er komið að öðrum og aðrir þurfa að stíga upp,“ segir Hollendingurinn enn fremur. „Við getum alltaf hugsað að allt hafi verið betra í gamla daga en það er ekki hugarfarið sem á að ríkja hjá félagi eins og Liverpool og mér finnst það aldrei hafa verið þannig. Félagið mun alltaf breyta til á einhverjum tímapunkti og það eru alltaf leikmenn sem munu skína og standa sig fyrir félagið,“ „Það er undir leikmönnunum sem eru hér núna komið að sýna það á þriggja eða fjögurra daga fresti. Hjá félagi eins og Liverpool þarftu að gera það á þriggja eða fjögurra daga fresti. Það er alltaf áskorunin, en það er skemmtileg áskorun. Ég er nokkuð viss um að þetta verði í góðu lagi,“ segir van Dijk. Liverpool mætir Chelsea í enska deildabikarnum á Anfield annað kvöld í leik sem verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay klukkan 19:50. Liverpool FC Enski boltinn Mest lesið Veigar opnar sig um lyfjamálið: „Ég var ekkert að fela neitt“ Körfubolti Kínverjar æfir yfir Maó-gríni Mbappé sem kostar hann milljónir Fótbolti Lofsyngur Frey og Alfreð: „Mesta umbreyting síðari tíma“ Fótbolti Ólafur Ingi hættur með Blika Íslenski boltinn Ringulreið og fjöldaslagsmál eftir stórleikinn Fótbolti Hætti við Lakers sökum hroka Kobe Körfubolti Kane og Putellas hlutu Gullboltann Fótbolti Sendi kveðju til Kompany á sjúkrahúsið Fótbolti Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Enski boltinn Sjáðu bombu Mikaels Egils sem neitaði að fagna Fótbolti Fleiri fréttir Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sjá meira