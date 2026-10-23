Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Andri Broddason skrifar 23. október 2026 13:32 Antonio Conte þjálfaði síðast Napoli í ítölsku úrvalsdeildinni. Ivan Romano/Getty Images Antonio Conte hefur mikið verið orðaður við Manchester United en hann er ekki samningsbundinn neinu öðru liði. Hann birti þó á Instagram færslu þar sem hann þverneitar að hafa rætt við nokkurt félag, sem hægt er að gera sterklega ráð fyrir að sé Manchester United, og segir að hann muni velja lið sem honum finnst vera rétt. „Nafnið mitt hefur verið nefnt í tengslum við nokkur félög, en eins og staðan er núna eru engar formlegar viðræður að eiga sér stað. Eftir dásamlegan og árangursríkan tíma sem stjóri Napoli, mun ég taka tímann sem ég þarf til þess að hugsa hvernig og hvenær ég sný aftur sem þjálfari. Þetta verður vönduð ákvörðun, sem ég mun gera þegar ég trúi því að skilyrðin séu rétt,“ skrifaði Conte á Instagram. Færslan sem Antonio Conte birti á Instagram.antonioconte Conte þjálfaði síðast Napoli þar sem hann vann ítölsku úrvalsdeildina á sínu fyrsta tímabili og ári seinna endaði hann í öðru sæti deildarinnar á eftir Inter Milan. Þrátt fyrir gott gengi þá hætti hann sem þjálfari félagsins og hefur ekki þjálfað síðan. Sumt af hlutunum sem Conte hefur lesið lýsir miklum kröfum sem hann hefur ekki sett við nein félög. „Ég hef lesið fréttir um fjárhagslegar kröfur og beiðni um taumlausa stjórn sem ég á að hafa gert við nefnd félög, ásamt lýsingum á því sem hefur verið lýst sem „sterkum persónuleika“. Þessi fréttaflutningur hefur engan grunn, þar sem það er enginn grunnur fyrir þessu mati.“ Conte útilokar þó ekki að líta á tilboð sem berast honum, svo lengi sem þau vekja áhuga hans. „Ef raunhæft tækifæri gefst, mun það vera tíminn til þess að hefja viðræður við það félag og komast að samkomulagi um skilmála samningsins, með tilliti til þarfa beggja aðila og gæða og nálgunar sem einkenna mitt starf sem þjálfari.“ Að lokum biðlar hann til fólks að trúa ekki sögusögnum um að framtíð hans nema þær komi frá honum. Enski boltinn Fótbolti Manchester United Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Stólpagrín gert að „nasistamerki“ Fálkanna Sport Hverjir eru þessir 19 Íslendingar sem hafa spilað í Meistaradeildinni? Fótbolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Sérsveitin ekki á HM: „Það eru allir að halda að sér höndum“ Handbolti Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Enski boltinn Fyrrverandi Stjörnumaður lést fertugur að aldri Handbolti Fleiri fréttir Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Loksins sigur hjá Tottenham Akstur yfir á rauðu ljósi eitt af mörgum umferðarlagabrotum „Hann kvartar yfir öllu“ Segir Carrick þurfa að ná fimmta sætinu Sjáðu mörkin í enska: Alvöru hetjudáð og fallegasta mark tímabilsins? Nott. Forest - Arsenal 0-1 | Varamaðurinn reyndist hetja meistaranna Flugeldasýning Brighton og Bournemouth vann tíu gesti Sjáðu lygilegt mark Brighton frá miðju Löng bið eftir sigri lengist enn Sjáðu skalla Manzambi og öll mörkin og rauðu spjöldin Manzambi reyndist hetja Aston Villa Sjá meira