Enski boltinn

Sakar leik­menn Manchester United um ófagmennsku utan vallar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Manchester United steinlá á heimavelli á móti Bournemouth í gær og hefur nú leikið átta leiki í röð án sigurs.
Manchester United steinlá á heimavelli á móti Bournemouth í gær og hefur nú leikið átta leiki í röð án sigurs. EPA/GARY OAKLEY

Gary Neville lét leikmenn Manchester United heyra það eftir skellinn á móti Bournemouth á Old Trafford í gær en fann til með knattspyrnustjóranum Michael Carrick.

Neville fór svo langt að efast um fagmennsku sumra leikmanna. Hið vandræðalega tap á Old Trafford lengdi sigurlausa hrinu Manchester United í átta leiki í öllum keppnum og framtíð Michaels Carrick sem knattspyrnustjóra er nú í verulegri óvissu.

Neville óttast að Carrick verði rekinn og í hlaðvarpi sínu beindi sérfræðingur Sky Sports og fyrrum leikmaður United reiði sinni að leikmönnum félagsins sem hafa ekki staðið undir væntingum og sakaði þá um skort á fagmennsku.

„Þetta var hörmung í dag, frammistaða sem var ekki neitt. Þetta er því mynstur af engu, af leikmönnum sem slökkva á sér og leggja niður vopnin,“ sagði Neville.

Bruno Fernandes sat ónotaður á varamannabekknum eftir að hafa gagnrýnt leikaðferð Carricks opinberlega gegn Como, á meðan Lisandro Martinez, sem gagnrýndi stjórnendur félagsins eftir leikinn gegn Atletico Madrid, kom aðeins inn á völlinn sem varamaður í síðari hálfleik.

Hafa snúist gegn honum

„Michael Carrick er frábær maður,“ bætti Neville við. „Hann er maður heilinda, trúverðugleika, velsæmis, fagmennsku, hágæða fótbolta, stöðugleika og áreiðanleika. Allt sem leikmannahópurinn í þessum búningsklefa er ekki,“ sagði Neville.

„Og hann mun gjalda fyrir það því honum hefur ekki tekist að skila árangri. Þetta hefur verið honum ofviða síðustu mánuði. Honum hefur ekki tekist að ná neinu út úr þeim og þeir hafa snúist gegn honum,“ sagði Neville.

Ímyndaðu þér hvernig þeir eru á bak við tjöldin

„Ég veit það því ef Bruno hefur snúist gegn honum opinberlega, með þessari litlu yfirlýsingu, ímyndaðu þér hvernig þeir eru á bak við tjöldin,“ sagði Neville.

„Ef fyrirliðinn þinn segir þetta, ímyndaðu þér hvað þeir segja í búningsklefanum fyrir luktum dyrum þegar enginn er að hlusta. Það er skelfilegt. Nokkrir þeirra eru ekkert sérstaklega fagmannlegir. Ég bý í Manchester. Sumir þeirra eru ekkert sérstaklega fagmannlegir. Þannig að ég hef enga þolinmæði fyrir þeim,“ sagði Neville.

Fara ekki að sofa á réttum tíma

„Það eru nokkrir þeirra sem fara ekki að sofa á réttum tíma, borða ekki réttan mat, hugsa ekki um Manchester United hverja einustu mínútu dagsins og lifa ekki og hrærast í þessu félagi eins og þeir ættu að gera – og eins og atvinnumenn eiga að gera,“ sagði Neville.

„Hvers vegna? Vegna þess að þetta hefur stigið þeim til höfuðs. Þeir eru ekki neitt, sumir þessara leikmanna,“ sagði Neville.

Með vaxandi þrýstingi á starf sitt sagðist Michael Carrick, stjóri Manchester United, taka ábyrgð á núverandi stöðu liðsins.

Neville vonar að Carrick beri ekki allan þungann af erfiðleikum United að undanförnu og óttast að liðið gæti farið annan áratug án úrvalsdeildartitils nema breytingar verði gerðar í æðstu stjórn félagsins.

Getur ekki enn og aftur bara bitnað á stjóranum

„Það eru nú fjórtán ár án úrvalsdeildartitils. Það verða án efa fimm eða tíu í viðbót því önnur félög eru byggð upp til árangurs en Manchester United ekki. Þeir taka slæmar ákvarðanir. Frá viðskiptalegu sjónarmiði er þetta mjög skaðlegt,“ sagði Neville.

„Þetta getur ekki enn og aftur bara bitnað á knattspyrnustjóranum. Það verða að vera afleiðingar ofar í keðjunni. Það er ekki hægt að halda áfram að leyfa fólkinu sem gerir alltaf mistök að velja knattspyrnustjórann,“ sagði Neville.

Enski boltinn Manchester United

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