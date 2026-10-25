Enska fótboltafélagið Blackburn Rovers bauð upp á skemmtilegan orðaleik á miðlum sínum sem segir mikið um hug stuðningsmanna félagsins til íslenska framherjans Andra Lucasar Guðjohnsen.
Andri Lucas er sjóðandi heitur þessa dagana enda búinn að skora fjögur mörk í síðustu tveimur deildarleikjum sínum.þ
Miðlar Rovers birtu samsetta mynd af Andra að skora og fagna öðru marka sinna í 2-0 sigri á Wrexham í gær. Textinn er stuttur orðaleikur eða bara „Guð morning!“ sem er útgáfa „Good morning“ eða „Góðan daginn“ á íslensku.
Hér fyrir neðan má sjá þessa færslu en enn neðar má síðan sjá myndband af mörkunum hans Andra sem hann skoraði með bæði vinstri og hægri fæti.
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Andri Lucas er nú næstmarkahæsti leikmaður ensku B-deildarinnar með átta mörk í ellefu leikjum en hann hefur aðeins átta sinnum verið í byrjunarliðinu.
Hann skoraði tvö mörk um helgina í 2-0 sigri en var einnig með tvö mörk á móti West Brom helgina á undan.
Í síðustu fjórum leikjum hefur Andri skorað fimm af sjö mörkum Blackburn-liðsins.
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