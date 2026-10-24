Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni

Aston Villa tók á móti Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í dag. Gestirnir frá Manchester voru betri í leiknum en þrátt fyrir það töpuðu þeir fyrsta leiknum sínum í deildinni á tímabilinu.
Nicholas Jackson kom Aston Villa óvænt yfir snemma leiks en eftir það var Manchester City mikið að sækja á Aston Villa en erfiðlega gekk að koma boltanum í netið. Staðan var 1-0 í hálfleik en Zion Suzuki þurfti nokkrum sinnum að verja vel í marki Aston Villa.
Erling Haaland getur nú varla farið leik án þess að skora og náði hann að gera það snemma í seinni hálfleik. Þar skallaði hann boltanum þangað sem Suzuki réð ekki við hann og jafnaði metin fyrir Manchester City.
Jackson var þó ekki hættur og náði nokkrum mínútum síðar að koma Aston Villa aftur í forystuna og náði að lokum að tryggja þeim mikilvægan 2-1 sigur.
Þetta var fyrsti tapleikur Manchester City í deildinni en fyrir leikinn var liðið með fullt hús stiga. Arsenal getur því með sigri jafnað Manchester-liðið á stigum á toppi deildarinnar en liðið mætir Everton seinna í dag.