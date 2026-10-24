Benoný Breki Andrésson og félagar í Stockport County gerðu jafntefli við Notts County í ensku C-deildinni í dag.
Stockport County lenti undir strax á elleftu mínútu og var enn undir þegar Benoný Breki kom inn á völlinn sem varamaður á 64. mínútu leiksins.
Benoný lagði upp jöfnunarmarkið á 81. mínútu en það skoraði Adama Sidibeh eftir að hafa fengið stoðsendingu frá íslenska framherjanum.
Benoný hjálpaði því sínu liði að ná í stigið en á sama tíma var hann að missa markametið í efstu deild á Íslandi þegar Aron Sigurðarson skoraði tvö mörk í 8-3 sigri KR á Blikum.
Benoný Breki hefur ekki skoraði í deildinni á leiktíðinni en þetta var hans önnur stoðsending.
Stockport County er í öðru sæti deildarinnar, tveimur stigum á eftir toppliði Huddersfield.
HE'S BACK! 🧡
Adama Sidibeh gets County back on level terms with 10 to go! Andrésson slips Adama through on goal, and he gets County back in it!
⚫️ 1-1 🟠 [80']
#StockportCounty https://t.co/avOjs1bzJk— Stockport County (@StockportCounty) October 24, 2026
HE'S BACK! 🧡
Adama Sidibeh gets County back on level terms with 10 to go! Andrésson slips Adama through on goal, and he gets County back in it!
⚫️ 1-1 🟠 [80']
#StockportCounty https://t.co/avOjs1bzJk