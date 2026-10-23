Nottingham Forest endaði taphrinuna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. október 2026 21:14 Neco Williams fagnar marki sínu fyrir Nottingham Forest í kvöld. Getty/Richard Heathcote Eftir þrjú töp í röð í deildinni tókst Nottingham Forest að taka með sér eitt stig heim úr úrvalsdeildarleiknum á föstudag eftir 1-1 jafntefli gegn Ipswich á útivelli. Neco Williams kom gestunum yfir eftir þrettán mínútur. Jöfnunarmarkið kom á 41. mínútu þegar Julio Enciso nýtti sér gríðarleg mistök í vörn Nottingham. Á síðustu mínútu venjulegs leiktíma hefði Callum Hudson-Odoi getað tryggt Nottingham sigurinn en skot hans úr góðu færi fór fram hjá. Nottingham Forest er í sautjánda sæti með jafnmörg stig og Coventry en betri markatölu en Coventry sem er í fallsæti. Ipswich er aftur á móti í níunda sæti. Enski boltinn Nottingham Forest Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Bayern gefur út yfirlýsingu vegna veikinda Kompany Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Íslenski boltinn FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn Kompany hneig niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport Stólpagrín gert að „nasistamerki“ Fálkanna Sport „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Leik lokið: Álftanes-Keflavík 130-110 | Miklu sterkari í lokin Körfubolti Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Fleiri fréttir Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Loksins sigur hjá Tottenham Akstur yfir á rauðu ljósi eitt af mörgum umferðarlagabrotum „Hann kvartar yfir öllu“ Segir Carrick þurfa að ná fimmta sætinu Sjáðu mörkin í enska: Alvöru hetjudáð og fallegasta mark tímabilsins? Nott. Forest - Arsenal 0-1 | Varamaðurinn reyndist hetja meistaranna Flugeldasýning Brighton og Bournemouth vann tíu gesti Sjáðu lygilegt mark Brighton frá miðju Löng bið eftir sigri lengist enn Sjá meira