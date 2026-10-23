Enski boltinn

Nottingham Forest endaði taphrinuna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Neco Williams fagnar marki sínu fyrir Nottingham Forest í kvöld.
Neco Williams fagnar marki sínu fyrir Nottingham Forest í kvöld. Getty/Richard Heathcote

Eftir þrjú töp í röð í deildinni tókst Nottingham Forest að taka með sér eitt stig heim úr úrvalsdeildarleiknum á föstudag eftir 1-1 jafntefli gegn Ipswich á útivelli.

Neco Williams kom gestunum yfir eftir þrettán mínútur. Jöfnunarmarkið kom á 41. mínútu þegar Julio Enciso nýtti sér gríðarleg mistök í vörn Nottingham.

Á síðustu mínútu venjulegs leiktíma hefði Callum Hudson-Odoi getað tryggt Nottingham sigurinn en skot hans úr góðu færi fór fram hjá.

Nottingham Forest er í sautjánda sæti með jafnmörg stig og Coventry en betri markatölu en Coventry sem er í fallsæti. Ipswich er aftur á móti í níunda sæti.

Enski boltinn Nottingham Forest

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