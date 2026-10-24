Þeir sem héldu að miðvikudagskvöldið hefði verið eitt af verstu kvöldum ársins hjá fyrirliða Manchester United vissu ekki hálfa söguna.
Það er ekki nóg með að Bruno Fernandes hafi verið heillum horfinn í skellinum vandræðalega við Como-vatn heldur var brotist inn á heimili Fernandes á meðan Man United var að spila.
Lögreglan rannsakar innbrot á heimili Bruno Fernandes sem átti sér stað þegar hann var á heimleið frá Ítalíu með Manchester United eftir tap gegn Como.
Talið er að fjölskylda Fernandes hafi ekki verið heima á þeim tíma og lögreglan mætti fljótt á vettvang.
Fernandes has home burgled while in Italy with Man Utd https://t.co/QxeKM83PZe— BBC News (UK) (@BBCNews) October 22, 2026
Fernandes has home burgled while in Italy with Man Utd https://t.co/QxeKM83PZe
„Um klukkan 20:30 miðvikudaginn 21. október var lögreglu tilkynnt um grunsamlegar mannaferðir við heimilisfang á Alderley Park-svæðinu í Nether Alderley. Sá sem hringdi tilkynnti um þrjá óþekkta menn í bakgarði nágrannaeignar,“ segir í yfirlýsingu frá lögreglunni í Cheshire.
„Lögreglumenn fóru á vettvang en við komu fundust engin ummerki um hina grunuðu. Lögreglumenn komust hins vegar að því að brotist hafði verið inn á heimilið og nokkrum munum stolið. Rannsókn á málinu er hafin og hún stendur enn yfir.“
Þetta hörmulega kvöld á Ítalíu þýddi að Bruno og félagar hafa ekki fagnað sigri í síðustu sjö leikjum. Fernandes setti eftir leikinn spurningarmerki við nálgun knattspyrnustjórans Michael Carrick.
Úrslitin, ásamt ummælum Fernandes, höfðu vakið alvarlegar spurningar um framtíð Carrick fyrir heimaleikinn gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag, en hann mun áfram stýra liðinu í þeim leik.
Fyrirliðinn Fernandes hefur verið aðeins svipur hjá sjón miðað við frammistöðu sína á síðasta tímabili það sem af er þessu tímabili. Fernandes fullyrti að það hefði verið ákvörðun þjálfarateymisins „að pressa ekki maður á mann og skilja stundum eftir smá svæði fyrir aftan“ í Como.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bruno Fernandes' home in Cheshire was BURGLED last night while he was playing for Manchester United against Como.
Bruno and his wife Ana are devastated by the incident.
— @TheSun https://t.co/IHqhnA9NMy— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 22, 2026
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bruno Fernandes' home in Cheshire was BURGLED last night while he was playing for Manchester United against Como.
Bruno and his wife Ana are devastated by the incident.
— @TheSun https://t.co/IHqhnA9NMy