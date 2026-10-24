Arsenal vann og náði Manchester City að stigum

Arsenal þurfti lengi að hafa fyrir stigunum þremur á heimavelli gegn Everton í ensku úrvalsdeildinni í dag en vann á endanum 2-0 sigur.
Skytturnar fengu frábæra byrjun á leiknum þegar fyrirliðinn Martin Ødegaard átti stórhættulega hornspyrnu inn í teiginn eftir sjö mínútur. Eftir mikinn darraðardans þrumaði miðvörðurinn Ezri Konsa boltanum inn af stuttu færi.
Everton hélt vel í við heimamenn án þess þó að skapa sér stór færi.
Í byrjun síðari hálfleiks þurfti hinn miðvörður Arsenal, Gabriel, að fara af velli eftir að hafa meiðst á hné. Hann var ekki meiddur eftir allt saman og kom aftur inn á völlinn og skömmu áður en 70 mínútur voru liðnar tvöfaldaði hann forystuna með góðum skalla eftir fyrirgjöf frá Ben White.
Besta færi Everton kom nokkrum mínútum fyrir leikslok en skalli Kiernan Dewsbury-Hall strauk utanverða stöngina.
Leiknum lauk með 2–0 sigri Arsenal sem fór upp í 21 stig, jafnmörg og topplið Manchester City sem tapaði fyrir Aston Villa en er á eftir á markatölu. Everton er í níunda sæti með tíu stig.
Oscar Bobb tryggði Fulham 1-0 sigur á útivelli gegn Coventry. Tíu mínútum fyrir leikslok skoraði Norðmaðurinn með góðu skoti niður í fjærhornið. Þetta var fyrsta mark Bobbs á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni.
Fulham vann þar með sinn annan sigur í röð og klifraði upp í tólfta sæti.