Sjáðu bombu Mikaels Egils sem neitaði að fagna Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2026 21:57 Liðsfélagar Mikaels Egils brostu öllu meira en hann eftir glæsimarkið. Mikael vildi sýna sínu gamla félagi virðingu með því að fagna ekki. Getty Landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson tryggði Genoa sigur með stórbrotnu marki í ítölsku A-deildinni í fótbolta í gær. Markið skoraði Mikael á 25. mínútu með sannkölluðu þrumuskoti utan vítateigs, upp í nærhornið, eftir að hafa fengið boltann nokkrum metrum utan teigsins hægra megin. Markið má sjá hér að neðan. Mikael Egill Ellertsson 💎 #SerieAEnilive #GenoaVenezia https://t.co/whaPR0hRgJ— Lega Serie A (@SerieA) October 26, 2026 Þetta glæsilega mark reyndist duga til 1-0 sigurs Genoa gegn Venezia, gamla liðinu hans Mikaels. Mikael, sem er 24 ára, var áður leikmaður Venezia og af virðingu við sitt gamla félag neitaði hann að fagna markinu sínu eins og sjá má hér að ofan. Mikael er á sinni annarri leiktíð með Genoa og var markið í gær hans fyrsta á þessari leiktíð. Hann skoraði einnig í síðustu landsleikjatörn, í 3-0 sigrinum gegn Búlgaríu á Laugardalsvelli. Sigurinn í gær var aðeins annar sigur Genoa á leiktíðinni og er liðið með sjö stig, þremur stigum frá fallsæti, eftir átta umferðir. Ítalski boltinn Mest lesið Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Fótbolti Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Íslenski boltinn Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Enski boltinn Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Fótbolti Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn Treyja Gylfa fór á milljón Íslenski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Íslenski boltinn Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport Fleiri fréttir Lofsyngur Frey og Alfreð: „Mesta umbreyting síðari tíma“ Sjáðu bombu Mikaels Egils sem neitaði að fagna Spánn á bestu þjálfarana Barcelona á bæði bestu ungstirnin Viktor nálægt sigurmarki en FCK gefur eftir Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Spila til að vinna deildina, ekki Barcelona Gullboltinn afhentur í kvöld Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Hann brást hrapallega sem manneskja“ Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Mbappé með bæði mörkin í sigri á Barcelona „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Orri skoraði í þriðja leiknum í röð Katla tryggði Fiorentina sigur Sjá meira