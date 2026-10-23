Michael Carrick, þjálfari Manchester United, hélt blaðamannafund í dag fyrir leik liðsins gegn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn. Þar lagði hann áherslu á gildi félagsins og að enginn leikmaður væri stærri en félagið.
„Okkur gekk vel í fimm mánuði þar sem ég var virkilega ánægður með hluti sem ég var að sjá og hvernig við spiluðum sem lið. Við höfum ekki staðið okkur vel undanfarið og miðvikudagurinn var slæmt kvöld sem særði okkur mikið,“ var það sem Carrick sagði í byrjun fundarins og benti á slæm úrslit félagsins í vikunni.
Liðið fór í heimsókn til Como á miðvikudaginn þar sem Manchester United tapaði 4-1. Stuðningsmenn gagnrýndu spilamennskuna mikið enda er Como að spila í Meistaradeild Evrópu í fyrsta skipti í sögu félagsins. Carrick tók við sem þjálfari liðsins í byrjun árs og gekk liðinu vel eftir að hann tók við því. Hann hefur samt ekki náð að halda góðu gengi áfram.
„Ábyrgðin mín er að gefa stuðningsmönnum lið sem þeir geta verið stoltir af. Við höfum fjarlægst það í síðustu leikjum og ég er meðvitaður um það. Við þurfum að koma félaginu aftur á þann stað sem það var á í byrjun árs.“
Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, gagnrýndi þjálfarateymi Manchester United eftir tapið gegn Como og virtist Carrick beina ýmsum orðum að Fernandes á blaðamannafundinum.
„Ég er meðvitaður um einstaklingana sem gerðu félagið að því sem það er í dag. Ég sagði eftir leikinn að Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur. Stærra en ég, stærra en nokkur leikmannanna.“
Frá því að vera leikmaður félagsins þekkir Carrick gildi þess vel. Hann leggur mikla áherslu á að vera hógvær, sýna auðmýkt og vinna hart að sér. Hann nefnir nokkrar goðsagnir félagsins sem fóru eftir þessum gildum.
„Ég er nógu heppinn að þekkja suma af þessum leikmönnum sjálfur, eins og Ryan Giggs sem er einn af þeim bestu sem hafa spilað fyrir þetta félag. Það var aldrei um Ryan Giggs, það var um Manchester United. Wayne Rooney er markahæsti leikmaðurinn í sögu félagsins. Hans stærsta hlutverk var að fórna sér fyrir liðið og gera það sem hentaði Manchester United best hverju sinni.“
Blaðamannafundinn má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan en leikur Manchester United og Bournemouth verður sýndur í beinni útsendingu á sunnudaginn á Sýn Sport.