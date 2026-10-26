Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2026 19:30 Andri Lucas Guðjohnsen heldur áfram að raða inn mörkum fyrir Blackburn. Getty/Lee Parker Andri Lucas Guðjohnsen hefur farið á kostum með Blackburn á yfirstandandi leiktíð og er næstmarkahæstur allra í ensku B-deildinni í fótbolta. Aðdáendur geta nú fengið treyju merkta honum á sérkjörum hjá félaginu. Eftir að hafa skorað sjö mörk í 25 leikjum með Blackburn á síðustu leiktíð hefur Andri þegar náð að skora níu mörk í tólf leikjum í haust. Þar af eru átta mörk í ensku B-deildinni og aðeins Will Lankshear hjá Middlesbrough er með fleiri eða ellefu. Andri hefur sérstaklega verið funheitur í leikjunum eftir landsleikjahléið, eftir að hafa skorað tvö mörk fyrir Ísland, því hann hefur nú skorað tvennu í tveimur leikjum í röð og alls fimm mörk í síðustu fjórum leikjum með Blackburn. Af því tilefni geta aðdáendur nú fengið að merkja Blackburn-treyjur frítt með nafni og númeri Andra en hann er að sjálfsögðu númer níu. Blackburn býður stuðningsmönnum að merkja treyjur frítt með nafni og númeri Andra Lucasar Guðjohnsen.roverstore.co.uk Eftir frammistöðu Andra á laugardaginn, þegar hann skoraði bæði mörkin gegn Hollywood-liði Wrexham í 2-0 sigri, hefur honum verið hrósað í hástert og sagði Tony Mowbray, stjóri Blackburn, í léttum tón: „Farðu varlega, drengur því annars gætirðu endað í Barcelona eins og pabbi þinn,“ en Eiður Smári, pabbi Andra, lék með Barcelona í þrjú ár á árunum 2006-2009. View this post on Instagram A post shared by Blackburn Rovers (@rovers) Stuðningsmenn Blackburn vonast nú til þess að Andri haldi áfram með sama hætti í erfiðum útileik gegn Swansea næsta laugardag. Swansea er í 2. sæti deildarinnar með 23 stig en Blackburn, sem unnið hefur þrjár af síðustu fjórum leikjum, er í 10. sæti með 18 stig. Enski boltinn Mest lesið Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Fótbolti Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Íslenski boltinn Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Fótbolti Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn Treyja Gylfa fór á milljón Íslenski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Enski boltinn Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Íslenski boltinn Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport Fleiri fréttir Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Sjá meira