Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. október 2026 23:15 Bruno Guimaraes er nú leikmaður Arsenal sem er afar erfitt fyrir stuðningsmenn Newcastle að horfa upp á. EPA/VINCE MIGNOTT Brasilíumaðurinn Bruno Guimaraes hefur nú viðurkennt að hann hafi átt svefnlausar nætur vegna ákvörðunar sinnar um að yfirgefa Newcastle United og ganga til liðs við Arsenal. Hinn 28 ára gamli leikmaður var fjögur ár hjá Newcastle, varð fyrirliði liðsins árið 2024 og gekk síðan til liðs við Englandsmeistara Arsenal fyrir 75 milljónir punda í sumar. Guimaraessendi frá sér yfirlýsingu þar sem hann sagði að þetta væri „ein erfiðasta ákvörðun lífs míns“ og opnaði sig síðan um félagaskiptin þegar hann ræddi við fréttamenn eftir 2-2 jafntefli Arsenal gegn Bayern München á miðvikudag. „Þetta var mjög erfitt fyrir mig því ég átti frábært samband við alla hjá Newcastle,“ sagði Guimaraes, sem lyfti fyrsta innlenda bikar félagsins í sjötíu ár þegar Newcastle sigraði Liverpool í úrslitaleik enska deildabikarsins árið 2025. „Ég gerði mitt besta fyrir félagið. Ég held að ég hafi verið þar í næstum fimm ár og innst inni vildi ég bara nýja áskorun. Satt best að segja var mjög erfitt fyrir mig að taka þessa ákvörðun því ég naut virkilega tímans hjá félaginu og væntumþykjunnar sem ég bar til stuðningsmannanna,“ sagði Guimaraes. „Þetta var því erfitt. Ég missti margar, margar nætur af svefni því þetta var erfitt fyrir mig og fjölskyldu mína. En nú er ég hér og reyni bara að gera mitt besta fyrir Arsenal,“ sagði Guimaraes. Þeir voru svo góðir við mig „Ég held að ég hafi staðið mig frábærlega fyrir Newcastle. Við unnum bikar eftir 70 ár. Við komumst tvisvar í Meistaradeildina. Við komumst í tvo úrslitaleiki. Ég held að ég hafi gert það sem ég gat fyrir félagið. Ég óska þeim alls hins besta því þeir voru svo góðir við mig. Það er bara kominn tími til að halda áfram. Ég hef líka notið tímans hér hjá Arsenal,“ sagði Guimaraes. Guimarães hafði myndað náin tengsl við stuðningsmenn Newcastle og Howe, og brasilíski landsliðsmaðurinn hélt áfram: „Það var ekki bara erfitt að segja Eddie frá þessu, heldur líka eigendunum og liðsfélögunum. En ég held að félagið hafi farið inn í nýtt tímabil breytinga, margir leikmenn fóru líka. Stjórinn fór líka. Þetta var erfitt, því tengsl mín við félagið voru ótrúleg,“ sagði Guimaraes. Aldrei fundið fyrir eins mikilli ást „Ég hef aldrei fundið fyrir eins mikilli ást og hjá Newcastle. Ég vona að ég geti fengið sömu ást hér hjá Arsenal, en tengslin sem ég hafði voru ótrúleg. Það var erfitt fyrir mig að kveðja þá. Ég man að þegar ég kvaddi strákana grét ég. Þeir grétu líka, því við vorum fjölskylda þar,“ sagði Guimaraes. Guimarães fór hægt af stað hjá Arsenal vegna þrálátra nárameiðsla en hefur nú spilað 13 leiki og byrjaði í fyrsta sinn tvo leiki í röð í Meistaradeildinni í München. Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Enski boltinn Þurfti að spretta í markið eftir 102 klukkutíma á hlaupum Sport Belgísku bakgarðskóngarnir með lygilegt heimsmet Sport Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Þurftu að biðja Infantino afsökunar Fótbolti Vinirnir deila heimsmetinu en hvorugur er sigurvegari Sport Martröð hjá Manchester United við Como-vatnið Fótbolti „Þetta voru meira en vonbrigði“ Fótbolti Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport Fleiri fréttir Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Loksins sigur hjá Tottenham Akstur yfir á rauðu ljósi eitt af mörgum umferðarlagabrotum „Hann kvartar yfir öllu“ Segir Carrick þurfa að ná fimmta sætinu Sjáðu mörkin í enska: Alvöru hetjudáð og fallegasta mark tímabilsins? Nott. Forest - Arsenal 0-1 | Varamaðurinn reyndist hetja meistaranna Flugeldasýning Brighton og Bournemouth vann tíu gesti Sjáðu lygilegt mark Brighton frá miðju Löng bið eftir sigri lengist enn Sjáðu skalla Manzambi og öll mörkin og rauðu spjöldin Manzambi reyndist hetja Aston Villa Fulham vann loksins og sendi Tottenham á botninn Sjáðu tvennuna hjá sjóðheitum Andra Lucasi Haaland nálægt þrennu en fór meiddur af velli Sjá meira