Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Stefán Árni Pálsson skrifar 26. október 2026 11:00 Michael Carrick á mögulega ekki marga daga eftir hjá félginum. Vísir/Robin Jones / Getty Images) Stuðningsmenn Manchester United létu óánægju sína skýrt í ljós eftir 3-0 tap liðsins gegn Bournemouth á Old Trafford í ensku úrvalsdeildinni í gær. Athygli vakti hversu ólík viðbrögð stuðningsmannanna voru við Michael Carrick, knattspyrnustjóra liðsins, og leikmönnunum. Carrick fékk stuðning og lófatak frá stuðningsmönnum í Stretford End-stúkunni þegar hann gekk út af vellinum eftir leik og þakkaði stuðningsmönnum í leiðinni. Um leið og Carrick var genginn af velli snerust viðbrögðin hins vegar við. Leikmenn Manchester United, sem fylgdu honum í átt að göngunum, fengu háværar baulanir frá stuðningsmönnunum. Myndskeið af atvikinu hafa vakið athygli á samfélagsmiðlum þar sem stuðningsmennirnir virðast gera skýran greinarmun á afstöðu sinni til knattspyrnustjórans og leikmannahópsins. Átta leikir án sigurs Manchester United hefur átt erfitt uppdráttar að undanförnu og tapið gegn Bournemouth var enn eitt áfallið fyrir Carrick. Liðið hefur nú leikið átta leiki í röð án sigurs í öllum keppnum. Bournemouth skoraði þrjú mörk á Old Trafford og skildi United eftir í erfiðri stöðu. Carrick var spurður út í viðbrögð stuðningsmannanna eftir leikinn og sagðist hafa upplifað blendnar tilfinningar. Hann hefði ekki búist við jafn miklum stuðningi en kunni vel að meta viðbrögðin. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Ræddu bann Veigars: „Hræðilegur tími“ en „heppinn með dóminn“ Körfubolti Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport „Guð morning!“ Enski boltinn Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Enski boltinn „Hann brást hrapallega sem manneskja“ Fótbolti Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Enski boltinn Það er ekki hægt að reka allar þessar pissudúkkur Sport Fleiri fréttir Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Sjá meira