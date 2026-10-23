Enski boltinn

Fær sam­úð frá stjórninni vegna meiðsla

Andri Broddason skrifar
Michael Carrick er á hálum ís sem þjálfari Manchester United eftir slæma byrjun á tímabilinu.
Michael Carrick er á hálum ís sem þjálfari Manchester United eftir slæma byrjun á tímabilinu. Carl Recine/Getty Images

Michael Carrick mun vera áfram þjálfari Manchester United þegar liðið tekur á móti Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn. Ef hann ætlar þó að vera áfram þjálfari liðsins þá þarf hann á góðum úrslitum að halda.

Stemningin inni í búningsklefa Manchester United virðist vera þung eftir léleg úrslit í síðustu leikjum auk þess sem leikmenn liðsins hafa gagnrýnt stjórn og þjálfarateymi eftir töpin. Búast má við þungri orku á Old Trafford, heimavelli Manchester United, þegar Bournemouth kemur í heimsókn en stemningin virðist vera betri þar.

Bournemouth tók á móti AC Milan í Evrópudeildinni í gærkvöldi þar sem enska liðið vann 3-0 stórsigur. Liðið er búið að vinna síðustu þrjá leiki í öllum keppnum sem eru ekki góðar fréttir fyrir Manchester United.

Þrátt fyrir að hafa gagnrýnt skipulag og þjálfarateymi Manchester United mun Bruno Fernandes enn bera fyrirliðabandið. Samkvæmt Sky Sports er stjórn félagsins ósátt við hvernig Bruno Fernandes talaði eftir leikinn en honum verður ekki refsað fyrir það þar sem pirringur eftir tapið er skiljanlegur.

Félagið finnur til með Michael Carrick þar sem mikið er um meiðsli í leikmannahóp Manchester United. Þrátt fyrir það var frammistaða liðsins gegn Como í Meistaradeildinni óásættanleg.

Þrátt fyrir gagnrýnina horfir stjórn félagsins á að núverandi leikmannahópur sé betri en sá sem var hjá liðinu á síðasta tímabili. Þar endaði Carrick með liðið í þriðja sæti deildarinnar og því eru það mikil vonbrigði að liðið sé í þrettánda sæti eftir sjö umferðir.

Enski boltinn Fótbolti Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið