Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Andri Broddason skrifar 23. október 2026 09:33 Michael Carrick er á hálum ís sem þjálfari Manchester United eftir slæma byrjun á tímabilinu. Carl Recine/Getty Images Michael Carrick mun vera áfram þjálfari Manchester United þegar liðið tekur á móti Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn. Ef hann ætlar þó að vera áfram þjálfari liðsins þá þarf hann á góðum úrslitum að halda. Stemningin inni í búningsklefa Manchester United virðist vera þung eftir léleg úrslit í síðustu leikjum auk þess sem leikmenn liðsins hafa gagnrýnt stjórn og þjálfarateymi eftir töpin. Búast má við þungri orku á Old Trafford, heimavelli Manchester United, þegar Bournemouth kemur í heimsókn en stemningin virðist vera betri þar. Bournemouth tók á móti AC Milan í Evrópudeildinni í gærkvöldi þar sem enska liðið vann 3-0 stórsigur. Liðið er búið að vinna síðustu þrjá leiki í öllum keppnum sem eru ekki góðar fréttir fyrir Manchester United. Þrátt fyrir að hafa gagnrýnt skipulag og þjálfarateymi Manchester United mun Bruno Fernandes enn bera fyrirliðabandið. Samkvæmt Sky Sports er stjórn félagsins ósátt við hvernig Bruno Fernandes talaði eftir leikinn en honum verður ekki refsað fyrir það þar sem pirringur eftir tapið er skiljanlegur. Félagið finnur til með Michael Carrick þar sem mikið er um meiðsli í leikmannahóp Manchester United. Þrátt fyrir það var frammistaða liðsins gegn Como í Meistaradeildinni óásættanleg. Þrátt fyrir gagnrýnina horfir stjórn félagsins á að núverandi leikmannahópur sé betri en sá sem var hjá liðinu á síðasta tímabili. Þar endaði Carrick með liðið í þriðja sæti deildarinnar og því eru það mikil vonbrigði að liðið sé í þrettánda sæti eftir sjö umferðir. Enski boltinn Fótbolti Manchester United Mest lesið Hitti holu í höggi á fyrsta hring ævinnar Golf Hljóp lengra en nokkur annar íslenskur karlmaður hefur gert Sport FH-ingurinn sem er fljótastur í Evrópu: „Góð gen eða eitthvað“ Íslenski boltinn „Persónuleg mál sem ég þurfti að eiga við“ Körfubolti Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Enski boltinn Veigar Páll í árs bann eftir fall á lyfjaprófi Körfubolti Hverjir eru þessir 19 Íslendingar sem hafa spilað í Meistaradeildinni? Fótbolti Fyrrverandi Stjörnumaður lést fertugur að aldri Handbolti Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Enski boltinn „Af öllum stöðum þá er KA-heimilið alltaf best“ Sport Fleiri fréttir Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Loksins sigur hjá Tottenham Akstur yfir á rauðu ljósi eitt af mörgum umferðarlagabrotum „Hann kvartar yfir öllu“ Segir Carrick þurfa að ná fimmta sætinu Sjáðu mörkin í enska: Alvöru hetjudáð og fallegasta mark tímabilsins? Nott. Forest - Arsenal 0-1 | Varamaðurinn reyndist hetja meistaranna Flugeldasýning Brighton og Bournemouth vann tíu gesti Sjáðu lygilegt mark Brighton frá miðju Löng bið eftir sigri lengist enn Sjáðu skalla Manzambi og öll mörkin og rauðu spjöldin Manzambi reyndist hetja Aston Villa Fulham vann loksins og sendi Tottenham á botninn Sjá meira