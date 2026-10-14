Bradley Barcola var í aðalhlutverki þegar Liverpool vann 6-3 útisigur gegn LASK í Meistaradeild Evrópu í dag. Feyenoord vann Como 3-2. Mörkin úr leikjunum má sjá á Vísi.
Barcola hafði þurft að bíða lengi eftir sínu fyrsta marki fyrir Liverpool en það kom í kvöld og þau urðu á endanum þrjú.
Ronald Araújo skoraði líka sitt fyrsta mark fyrir Liverpool og hinn 18 ára Lewis Koumas bæði skoraði og lagði upp. Þá skoraði Jeremie Frimpong skallamark. Heimamenn í LASK náðu þó að svara fyrir sig með tveimur mörkum frá Florian Flecker og marki frá Robert Ljubicic.
Í Hollandi vann Feyennord 3-2 gegn Como þrátt fyrir að hafa lent undir þegar Assane Diao skoraði á 18. mínútu. Gjivai Zechiel og Anis Hadj Moussa komu Feyenoord yfir og þriðja mark heimamanna var skráð sem sjálfsmark markvarðarins Robert Sánchez. Anastasios Douvikas minnkaði svo muninn í blálokin.