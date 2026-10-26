Hver gæti tekið við af Carrick? Valur Páll Eiríksson skrifar 26. október 2026 09:31 Michael Carrick gæti átt stutt eftir í starfi. United hefur þegar skoðað nokkra kosti til að taka við. Getty/Dan Mullan Manchester United íhugar nú mögulega arftaka þar sem framtíð Michaels Carrick sem knattspyrnustjóra er í mikilli óvissu eftir þungt tap helgarinnar. United tapaði 3-0 fyrir Bournemouth á Old Trafford á sunnudag, sem jók þrýsting á Carrick enn frekar eftir strembið gengi síðustu vikur. Þetta voru önnur slæmu úrslitin á fimm dögum, en liðið tapaði 4-1 fyrir Como í Meistaradeildinni á miðvikudag. United hefur nú leikið átta leiki í röð án sigurs í öllum keppnum og situr í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, aðeins einu stigi fyrir ofan fallsætin. Stjórnarmenn hjá United eru með arftaka til skoðunar meðan þeir meta stöðu Carrick í starfi. Eddie Howe, fyrrverandi stjóri Newcastle United, og Julian Nagelsmann, fyrrverandi landsliðsþjálfari Þýskalands – sem eru báðir án starfs um þessar mundir – eru meðal þeirra sem koma til greina. Kieran McKenna, fyrrverandi stjóri Ipswich Town, heillaði stjórnendur United í viðræðum sumarið 2024, áður en ákveðið var að halda Erik ten Hag í starfi. Ítalinn Antonio Conte, sem yfirgaf Napoli í sumar, væri opinn fyrir viðræðum ef haft yrði samband við hann. United varði töluverðum tíma í að kanna nokkra þjálfara áður en ákveðið var að gefa Carrick tveggja ára samning í maí, eftir vel heppnaða tíð hins 45 ára gamla sem bráðabirgðastjóra síðasta vor. Talið er að innan félagsins ríki sú tilfinning að það sé undirbúið, vegna þeirra vinnu, ef Carrick verður leystur frá störfum. Eftir tapið gegn Bournemouth fullyrti Carrick að hann vissi ekkert um framtíð sína. „Ég skil stöðuna fullkomlega,“ sagði hann. „Satt best að segja á ég ekki von á neinu sérstöku. Ég held bara áfram eins og venjulega.“ Manchester United Enski boltinn Mest lesið Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn Ræddu bann Veigars: „Hræðilegur tími“ en „heppinn með dóminn“ Körfubolti „Guð morning!“ Enski boltinn Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Enski boltinn „Hann brást hrapallega sem manneskja“ Fótbolti Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Enski boltinn Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Enski boltinn Sætir gagnrýni fyrir ummæli helgarinnar Formúla 1 KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Sjá meira