Enski boltinn

Hver gæti tekið við af Carrick?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Michael Carrick gæti átt stutt eftir í starfi. United hefur þegar skoðað nokkra kosti til að taka við.
Michael Carrick gæti átt stutt eftir í starfi. United hefur þegar skoðað nokkra kosti til að taka við. Getty/Dan Mullan

Manchester United íhugar nú mögulega arftaka þar sem framtíð Michaels Carrick sem knattspyrnustjóra er í mikilli óvissu eftir þungt tap helgarinnar.

United tapaði 3-0 fyrir Bournemouth á Old Trafford á sunnudag, sem jók þrýsting á Carrick enn frekar eftir strembið gengi síðustu vikur.

Þetta voru önnur slæmu úrslitin á fimm dögum, en liðið tapaði 4-1 fyrir Como í Meistaradeildinni á miðvikudag.

United hefur nú leikið átta leiki í röð án sigurs í öllum keppnum og situr í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, aðeins einu stigi fyrir ofan fallsætin.

Stjórnarmenn hjá United eru með arftaka til skoðunar meðan þeir meta stöðu Carrick í starfi.

Eddie Howe, fyrrverandi stjóri Newcastle United, og Julian Nagelsmann, fyrrverandi landsliðsþjálfari Þýskalands – sem eru báðir án starfs um þessar mundir – eru meðal þeirra sem koma til greina.

Kieran McKenna, fyrrverandi stjóri Ipswich Town, heillaði stjórnendur United í viðræðum sumarið 2024, áður en ákveðið var að halda Erik ten Hag í starfi.

Ítalinn Antonio Conte, sem yfirgaf Napoli í sumar, væri opinn fyrir viðræðum ef haft yrði samband við hann.

United varði töluverðum tíma í að kanna nokkra þjálfara áður en ákveðið var að gefa Carrick tveggja ára samning í maí, eftir vel heppnaða tíð hins 45 ára gamla sem bráðabirgðastjóra síðasta vor.

Talið er að innan félagsins ríki sú tilfinning að það sé undirbúið, vegna þeirra vinnu, ef Carrick verður leystur frá störfum.

Eftir tapið gegn Bournemouth fullyrti Carrick að hann vissi ekkert um framtíð sína.

„Ég skil stöðuna fullkomlega,“ sagði hann. „Satt best að segja á ég ekki von á neinu sérstöku. Ég held bara áfram eins og venjulega.“

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