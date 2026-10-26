Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Valur Páll Eiríksson skrifar 26. október 2026 09:00 Jermaine Pennant í leik með Stoke. Nordic Photos / Getty Images Jermaine Pennant, fyrrverandi leikmaður í ensku úrvalsdeildinni, segir að sauma hafi þurft yfir 50 spor eftir að hundur réðst á hann. Hinn 43 ára gamli Pennant var á göngu með hundana sína tvo í norðurhluta London í síðustu viku þegar þýskur fjárhundur réðst á hann. Fyrrverandi kantmaður Liverpool og Stoke City sagði að hundurinn hefði bitið sig fastan í fótlegg hans og neitað að sleppa á meðan hann reyndi að verja eigin hund, King. King skarst þá í leikinn og hjálpaði til við að hrekja árásarhundinn burt og kom þannig í veg fyrir „það sem hefði getað orðið skelfilegt ástand“, sagði Pennant í færslu á Instagram. Pennant sagði við the Sun, að sauma hefði þurft yfir 50 spor í hægri fótlegg hans eftir að hann hlaut fjögur bitsár í árásinni og fékk aðhlynningu á sjúkrahúsi. Hann bætti við að King hefði sloppið ómeiddur en greindi ekki frá því hvað varð um hundinn sem réðist á hann. Pennant sagðist hafa ákveðið að tilkynna árásina ekki til lögreglu. „Sem sagt, þýskur fjárhundur réðst á mig, ég reyndi að verja King en hundurinn náði taki á fætinum á mér, ég lá á jörðinni með hundinn enn fastan við mig og hann sýndi engin merki um að ætla að sleppa, þangað til King skarst í leikinn, því hann vissi ekki hvað var í gangi,“ sagði Pennant. „En um leið og hann gerði það hrakti hann hundinn burt og bjargaði mér frá því sem hefði getað orðið skelfilegt ástand. „King slapp ómeiddur fyrir utan smá glefs í fótinn, en hann var alþakinn blóði sem var ekki mitt. Á þessum tímapunkti gleymdi ég kvölunum sem ég var í og hjartað sökk, en blóðið var ekki úr King.“ Enski boltinn Mest lesið Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn Ræddu bann Veigars: „Hræðilegur tími“ en „heppinn með dóminn“ Körfubolti „Guð morning!“ Enski boltinn Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Enski boltinn „Hann brást hrapallega sem manneskja“ Fótbolti Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Enski boltinn Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Enski boltinn Sætir gagnrýni fyrir ummæli helgarinnar Formúla 1 KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ „Þetta snýst ekki um mig“ „Við verðum að líta í eigin barm“ Newcastle vann í London og sanngjarn jafntefli í Hull Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Sjá meira