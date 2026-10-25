Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City Andri Broddason skrifar 25. október 2026 11:04 Cole Palmer var virkilega ósáttur að fá sitt annað gula spjald gegn Tottenham. Darren Walsh/Getty Images Það var nóg um að vera í ensku úrvalsdeildinni í gær þar sem fjórir leikir fóru fram. Manchester City tapaði óvænt fyrir Aston Villa, Chelsea varð manni færri og tapaði gegn Tottenham, Arsenal vann öruggan sigur á Everton og Fulham náði að knýja fram sigur gegn nýliðunum í Coventry. Í fyrsta leik gærdagsins tók Aston Villa á móti Manchester City. Gestirnir voru fyrir leikinn með fullt hús stiga en heimamennirnir áttu eftir að breyta því. Nicholas Jackson var hetja Aston Villa en hann skoraði bæði mörk liðsins. Erling Haaland, leikmaður Manchester City, getur varla farið leik án þess að skora en eina mark hans dugði ekki til að liðið fengi stig. Englandsmeistararnir í Arsenal tóku á móti Everton þar sem heimamenn náðu í meistarasigur. Bæði lið fengu fín færi en vörn Arsenal náði að koma í veg fyrir færin sem Everton náði ekki að gera. Sigurinn var mikilvægur fyrir Arsenal þar sem nú er liðið jafnt Manchester City að stigum. Mikill hiti var í Lundúnaslagnum þegar Chelsea tók á móti Tottenham. Gestirnir virðast loksins vera að ná takti eftir erfiða byrjun og unnu sigur í lokin. Þegar tíu mínútur voru eftir af leiknum fékk Cole Palmer, leikmaður Chelsea, rautt spjald og náði Tottenham að nýta sér það og vann mikilvægan 2-0 sigur. Fyrir leikinn voru bæði Coventry og Fulham nálægt botni deildarinnar og því mikilvægur leikur fyrir bæði lið. Gestirnir frá London náðu að lokum að komast yfir og tryggja mikilvægan sigur fyrir Alvaro Arbeloa, þjálfara liðsins, og lærisveina hans. Enski boltinn Fótbolti Aston Villa FC Manchester City Chelsea FC Tottenham Hotspur Coventry City FC Fulham FC Arsenal FC Everton FC Mest lesið Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn Hitti nýjustu stjörnu íslenska körfuboltans í skólanum Körfubolti „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn „Við munum reyna að vernda hann fyrir sjálfum sér“ Fótbolti Emin Kadri heldur áfram að vera ósigraður Sport Vann erfitt utanvegahlaup þrátt fyrir brákað rifbein Sport Fleiri fréttir Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Sjá meira