Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu

Íslenski landsliðsframherjinn Andri Lucas Guðjohnsen er einn heitasti framherjinn í enska boltanum í dag en hann skoraði bæði mörk Blackburn Rovers í 2-0 heimasigri á Hollywood-liðinu Wrexham í ensku B-deildinni.
Andri skoraði fyrra markið rétt fyrir hálfleik og það seinna kom á 79. mínútu eftir stoðsendingu frá Todd Cantwell. Hann fékk síðan heiðursskiptingu rétt fyrir leikslok.
Andri Lucas var að skora tvennu í öðrum leiknum í röð en hann hefur skoraði sex mörk í síðustu sex deildarleikjum og átta mörk alls.
Andri er kominn upp í annað sætið yfir markahæstu leikmenn deildarinnar en aðeins Will Lankshear hjá Middlesbrough hefur skorað fleiri eða átta.
Blackburn Rovers er komið upp í tíunda sæti eftir þrjá sigra í síðustu fjórum deildarleikjum sínum en liðið vann bara tvo af fyrstu átta.