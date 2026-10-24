Arsenal lenti í miklu áfalli í vikunni þegar Bukayo Saka, leikmaður liðsins, þurfti að fara meiddur af velli gegn Bayern München í Meistaradeild Evrópu. Saka fór af velli þegar aðeins tíu mínútur voru liðnar og ljóst er að hann verður frá í næstu leikjum.
Síðan árið 2024 hafa meiðsli sett strik í reikninginn hjá Saka og hafa meiðslin verið mismunandi. Arsenal þurfti ekki beint á því að halda að missa annan kantmann en nýi kantmaðurinn Christos Tzolis er einnig meiddur. Hann byrjaði vel hjá Arsenal en meiddist í landsleikjahlénu í október og eru einhverjar vikur í að hann snúi aftur.
Englandsmeistararnir voru sterklega orðaðir við tvö stór nöfn á Spáni og væri liðið í betri stöðu ef þau kaup hefðu gengið eftir. Vinicius Jr. var lengi vel orðaður við félagið frá Real Madrid en einnig Julian Alvarez sem vildi fara frá Atletico Madrid í sumar. Alvarez vildi fara til Barcelona en Arsenal var tilbúið að grípa inn í ef það myndi ekki ganga eftir.
Eberechi Eze kom inn á fyrir Saka og var ekki lengi að setja mark sitt á leikinn þar sem hann var búinn að skora eftir að hafa verið á vellinum í aðeins fimmtán mínútur. Eze hefur verið ósáttur við að hafa fengið lítinn spilatíma upp á síðkastið en meðan Saka er fjarverandi er gullið tækifæri fyrir Eze til að sanna sig og komast í byrjunarliðið.