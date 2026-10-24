Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. október 2026 18:23 Mathys Tel fagnar marki sínu á Stamford Bridge í kvöld. Getty/Mike Hewitt Leikmenn Tottenham byrjuðu vikuna á því að vinna langþráðan sigur í ensku úrvalsdeildinni og fylgdu því eftir með 2-0 sigri á Chelsea í Lundúnaslag í kvöld. Tottenham hoppar upp um fimm sæti og upp í tólfta sætið með þessum góða sigri. Liðið lék fyrstu sex deildarleiki sína án þess að vinna en er núna skyndilega á sigurgöngu. Chelsea endaði manni færri þegar Cole Palmer fékk sitt annað gula spjald á 80. mínútu. Tottenham hafði komist í 1-0 með marki þremur mínútum fyrr þegar Mike Penders skoraði sjálfsmark. Mathys Tel innsiglaði sigurinn á 87. mínútu með hnitmiðuðu skoti fyrir utan vítateiginn. Þetta er einnig í fyrsta sinn í átta ár sem Tottenham nær að fagna sigri á Stamford Bridge. Enski boltinn Fótbolti Chelsea FC Tottenham Hotspur