De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. október 2026 19:08 Roberto De Zerbi er farinn að brosa á ný eftir tvo sigra Tottenham í röð. Getty/Marc Atkins Roberto de Zerbi, knattspyrnustjóri Tottenham, var kátur eftir 2-0 sigur á Chelsea á Stamford Bridge í kvöld en Tottenham fagnaði ekki sigri í fyrstu sex leikjum sínum en hefur nú unnið tvo í röð. „Þetta var stór stund fyrir stuðningsmennina, félagið og leikmennina líka. Þeir áttu þennan sigur skilinn, þeir undirbjuggu sig mjög vel. Við erum að bæta okkur mikið, við erum að bæta hugarfarið, hópinn og samskiptin við leikmennina og svo erum við að bæta okkur á vellinum,“ sagði Roberto de Zerbi í samtali við Sky Sports eftir leikinn. „Gegn Aston Villa og Everton spiluðum við mjög vel í 30 mínútur. Kannski skoruðum við engin mörk, færanýtingin var ekki nógu góð til að skora, og kannski breyttist hugarfarið við fyrsta mótlætið. Nú er þetta fullmótað lið, heilsteypt lið. Leikmennirnir spila betur og við höfum bætt leikstílinn,“ sagði De Zerbi „Þegar við borðum saman kvöldmat og erum saman í búningsklefanum sé ég annan hóp, önnur samskipti og annað andrúmsloft á meðal leikmannanna,“ sagði De Zerbi „Karakterinn var frábær í dag en við erum með mjög marga nýja leikmenn. Leikmennirnir sem voru hér á síðasta tímabili, fyrir tveimur eða þremur tímabilum, gengu í gegnum slæmu úrslitin, tvisvar sinnum 17. sætið, og við erum að vinna að því að breyta síðasta kaflanum í sögu félagsins. Við erum heppnir því við höfum margt frábært fólk í búningsklefanum, marga frábæra leikmenn. Ég held að ef við leggjum hart að okkur getum við gert eitthvað mikilvægt,“ sagði De Zerbi. „Ég verð auðvitað að trúa á þennan hóp. Ég missti aldrei trúna á leikmennina mína. Vikan í Marbella, að tala betur saman augliti til auglitis, að opna okkur og taka af okkur grímuna, það er mikilvægt. Það er mikilvægt fyrir liðsandann og trúna. Andrúmsloftið í búningsklefanum er kannski mikilvægara en taktíkin,“ sagði De Zerbi. Enska augnablikið Tottenham Hotspur Mest lesið Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Íslenski boltinn Ísland-Pólland 34-35 | Naumt tap á móti Pólverjum Handbolti Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Íslenski boltinn Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Enski boltinn Knattspyrnusamband Asíu tekur U-beygju í málum Infantino Fótbolti Fleiri fréttir De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Loksins sigur hjá Tottenham Sjá meira