Bruno settur á bekkinn Andri Broddason skrifar 25. október 2026 12:53 Bruno Fernandes byrjar fyrsta leikinn sinn á bekknum í meira en heilt ár í ensku úrvalsdeildinni. EPA/ADAM Bruno Fernandes er ekki í byrjunarliði Manchester United þegar liðið tekur á móti Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni í dag. Fernandes gagnrýndi þjálfarateymi liðsins eftir að Manchester United tapaði 4-1 gegn Como í Meistaradeild Evrópu í vikunni. Mikil umræða hefur verið um gengi Manchester United upp á síðkastið þar sem liðið hefur aðeins unnið tvo leiki á tímabilinu. Þegar sjö umferðir eru búnar er liðið með sjö stig í fimmtánda sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Ekki er víst hvort að Fernandes muni enn vera fyrirliði liðsins eftir gagnrýni hans á þjálfarateymið en ljóst er að þjálfarstóll Michael Carrick, þjálfara liðsins, er heitur. Ýmsir stuðningsmenn gera ráð fyrir því að ef liðið fær ekki góð úrslit gegn Bournemouth þá yrði hann rekinn. Bournemouth er fyrir neðan Manchester United í deildinni með aðeins sex stig eftir sjö umferðir en liðið kemur fullt sjálfstrausts í leikinn. Bournemouth mætti ítalska stórliðinu AC Milan í Evrópudeildinni fyrr í vikunni þar sem enska liðið vann 3-0. Bruno Fernandes hefur ekki oft byrjað leiki á bekknum síðan hann kom til Manchester United en síðasti leikur í ensku úrvalsdeildinni sem hann byrjaði á bekknum var gegn Brentford 4. maí 2025. Byrjunarlið Manchester United gegn Bournemouth í dag.Manchester United Ásamt Bruno er Matheus Cunha á bekknum en hann byrjaði einnig þegar félagið mætti Como í miðri viku. Brasilíumaðurinn hefur ekki alveg náð sér á strik á þessu tímabili og er aðeins búinn að skora eitt mark á tímabilinu og leggja upp tvö. Enski boltinn Fótbolti Manchester United AFC Bournemouth Mest lesið Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn Hitti nýjustu stjörnu íslenska körfuboltans í skólanum Körfubolti „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Íslenski boltinn Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Íslenski boltinn Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Enski boltinn Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór Íslenski boltinn Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Íslenski boltinn „Við munum reyna að vernda hann fyrir sjálfum sér“ Fótbolti Emin Kadri heldur áfram að vera ósigraður Sport Vann erfitt utanvegahlaup þrátt fyrir brákað rifbein Sport Fleiri fréttir Bruno settur á bekkinn Sjáðu rauða spjald Palmer og Arsenal jafna Man. City De Zerbi kátur eftir leik: „Nú er þetta fullmótað lið“ Tottenham vann tíu Chelsea-menn á Brúnni Lagði upp jöfnunarmark á sama tíma og hann missti markametið Andri Lucas skoraði tvö mörk í sigri á Hollywood-liðinu Arsenal vann og náði Manchester City að stigum Aston Villa - Manchester City 2-1 | Fyrstu töpuðu stig City í deildinni Verður Arsenal í vandræðum í fjarveru Saka? Vondur dagur varð enn verri fyrir fyrirliða Man. United Nottingham Forest endaði taphrinuna „Manchester United er og hefur alltaf verið stærra heldur en einhver einstaklingur“ Conte þverneitar sögusögnum um samningsviðræður Fær samúð frá stjórninni vegna meiðsla Gaf leikmönnum Man United frídag eftir útreiðina í Como Svaf ekki í margar nætur áður en hann tók ákvörðunina um Arsenal Sky Sports: Carrick mun stýra Man. Utd gegn Bournemouth Vill fá annan þjálfara eins og Amorim til að hreinsa til Utan vallar: Sjúklingurinn er að deyja Nagelsmann efstur á lista verði Carrick rekinn Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Sjá meira