„Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Kolbeinn Kristinsson skrifar 11. október 2026 21:49 Daði Berg Jónsson, leikmaður víkings, er búinn að lenda í leiðinlegum meiðslum. Diego/Vísir Daði Berg Jónsson kom inn af bekknum hjá Víkingi í 2-2 jafnteflinu gegn ÍA í Fossvoginum í kvöld. Hann fékk skýr skilaboð þegar hann kom inn á völlinn í stöðunni 2-2. „Skilaboðin voru bara að fara inn og skora sigurmarkið. Mér fannst það liggja í loftinu. Tilfinningin mín úti á vellinum var sú að við værum að fara að stela þessu, en markið kom ekki og við lifum með því,“ sagði Daði eftir leik. Víkingar höfðu verið í nokkurra vikna pásu fyrir leikinn en Daði vildi ekki kenna ryði eða haustbrag um úrslitin. „Við æfðum vel. Það getur kannski verið erfitt að koma til baka eftir þriggja vikna pásu en við erum ekkert að pæla í því. Það er bara næsti leikur og við ætlum að klára þessa tvo leiki sem eftir eru með tveimur sigrum.“ Daði hefur glímt við meiðsli og fram undan er enn ein aðgerðin. Hann meiddist illa þegar hann ætlaði að leika með Vestra í fyrra og gekkst undir tvær aðgerðir síðasta vetur. „Ég kom til baka og spilaði í sumar og þetta átti alltaf að vera tímabil til að koma mér aftur í gang. Ég tek því allt sem gerðist hjá mér í sumar sem plús og horfi jákvætt á þetta.“ Áætlunin er að spila einn leik til viðbótar áður en hann fer undir hnífinn. „Planið er að spila næsta laugardag gegn Blikum og fara svo í aðgerð á mánudeginum. Þá tekur við tveggja til þriggja mánaða endurhæfing og svo er maður bara mættur aftur á völlinn.“ Markmiðið fyrir næsta tímabil er að gera það að sínu og halda fulla ferð áfram. „Það er klárlega stefnan. Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla bara að sýna það.“ Íslenski boltinn Fótbolti Besta deild karla Víkingur Reykjavík Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sjá meira