Íslenski boltinn

„Ég veit al­veg hvað í mér býr og ætla að sýna það“

Kolbeinn Kristinsson skrifar
Daði Berg Jónsson, leikmaður víkings, er búinn að lenda í leiðinlegum meiðslum.
Daði Berg Jónsson, leikmaður víkings, er búinn að lenda í leiðinlegum meiðslum. Diego/Vísir

Daði Berg Jónsson kom inn af bekknum hjá Víkingi í 2-2 jafnteflinu gegn ÍA í Fossvoginum í kvöld. Hann fékk skýr skilaboð þegar hann kom inn á völlinn í stöðunni 2-2.

„Skilaboðin voru bara að fara inn og skora sigurmarkið. Mér fannst það liggja í loftinu. Tilfinningin mín úti á vellinum var sú að við værum að fara að stela þessu, en markið kom ekki og við lifum með því,“ sagði Daði eftir leik.

Víkingar höfðu verið í nokkurra vikna pásu fyrir leikinn en Daði vildi ekki kenna ryði eða haustbrag um úrslitin.

„Við æfðum vel. Það getur kannski verið erfitt að koma til baka eftir þriggja vikna pásu en við erum ekkert að pæla í því. Það er bara næsti leikur og við ætlum að klára þessa tvo leiki sem eftir eru með tveimur sigrum.“

Daði hefur glímt við meiðsli og fram undan er enn ein aðgerðin. Hann meiddist illa þegar hann ætlaði að leika með Vestra í fyrra og gekkst undir tvær aðgerðir síðasta vetur.

„Ég kom til baka og spilaði í sumar og þetta átti alltaf að vera tímabil til að koma mér aftur í gang. Ég tek því allt sem gerðist hjá mér í sumar sem plús og horfi jákvætt á þetta.“

Áætlunin er að spila einn leik til viðbótar áður en hann fer undir hnífinn.

„Planið er að spila næsta laugardag gegn Blikum og fara svo í aðgerð á mánudeginum. Þá tekur við tveggja til þriggja mánaða endurhæfing og svo er maður bara mættur aftur á völlinn.“

Markmiðið fyrir næsta tímabil er að gera það að sínu og halda fulla ferð áfram.

„Það er klárlega stefnan. Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla bara að sýna það.“

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