Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Aron Guðmundsson skrifar 12. október 2026 07:56 Leikmenn Manchester City fagna marki Erling Haaland í gær Vísir/Getty Þrír leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær. Í skugga umfangsmikils hneykslismáls sótti Manchester City þrjú stig á Anfield gegn Liverpool og Oliver Glasner átti enga draumaendurkomu á sinn gamla heimavöll. Það voru margir sem biðu eftir því að sjá hvernig móttökur Manchester City myndi fá á Anfield fyrir leik sinn gegn Liverpool í gær, fyrsta leik liðsins frá því að dómur var kveðinn upp í umfangsmiklu dómsmáli sem enska úrvalsdeildin höfðaði gegn Manchester City sem var fundin sekt í 114 ákæruliðum af 115. Klippa: Liverpool - Manchester City 0-3 Manchester City gekk á lagið í seinni hálfleik eftir að Liverpool hafði misst mann af velli með rautt spjald og unnu lærisveinar Enzo Maresca að lokum 3-0 sigur með mörkum frá Erling Haaland, Jérémy Doku og Rayan Cherki. Manchester City vermir toppsæti deildarinnar en Liverpool er í 9. sæti og hefur enn ekki unnið heimaleik í deildinni á tímabilinu nú þegar sex umferðir eru búnar. Erfið endurkoma Á Selhurst Park í Lundúnum sneri Oliver Glasner, fyrrverandi knattspyrnustjóri Crystal Palace, aftur á sinn gamla heimavöll. Nú sem stjóri Nottingham Forest og óhætt er að segja að Glasner hafi ekki fengið draumaendurkomu. Klippa: Crystal Palace - Nottingham Forest 3-1 Forest byrjaði hins vegar betur með marki strax á 3. mínútu en mörk frá Kamada, Jefferson Lerma og Yeremi Pino sáu til þess að Crystal Palace sneri leiknum sér í vil og sigldi að lokum heim 3-1 sigri. Palace er í 12. sæti deildarinnar en Nottingham Forest í því fjórtánda. Nýliðarnir halda áfram að sækja stig Þá gerðu nýliðar Hull jafntefli við Everton á heimavelli. Lokatölur þar urðu 2-2. Eftir að hafa lent undir snemma í seinni hálfleik sneri Everton stöðunni sér í vil með mörkum frá Kieran Dewsbury-Hall og Thierno Barry. Mohamed Belloumi tókst hins vegar að jafna metin fyrir Hull með marki á 74. mínútu og þar við sat. Hull er í 8. sæti með níu stig en Everton í fimmta sæti með einu stigi meira. Klippa: Hull - Everton 2-2 Enski boltinn Manchester City Liverpool FC Crystal Palace FC Nottingham Forest Hull City AFC Everton FC Fjármál Manchester City til rannsóknar Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira