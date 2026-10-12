Enski boltinn

Sjáðu mörkin: Sekt City sló leik­menn ekki út af laginu

Aron Guðmundsson skrifar
Leikmenn Manchester City fagna marki Erling Haaland í gær
Leikmenn Manchester City fagna marki Erling Haaland í gær Vísir/Getty

Þrír leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær. Í skugga umfangsmikils hneykslismáls sótti Manchester City þrjú stig á Anfield gegn Liverpool og Oliver Glasner átti enga draumaendurkomu á sinn gamla heimavöll.

Það voru margir sem biðu eftir því að sjá hvernig móttökur Manchester City myndi fá á Anfield fyrir leik sinn gegn Liverpool í gær, fyrsta leik liðsins frá því að dómur var kveðinn upp í umfangsmiklu dómsmáli sem enska úrvalsdeildin höfðaði gegn Manchester City sem var fundin sekt í 114 ákæruliðum af 115.

Klippa: Liverpool - Manchester City 0-3

Manchester City gekk á lagið í seinni hálfleik eftir að Liverpool hafði misst mann af velli með rautt spjald og unnu lærisveinar Enzo Maresca að lokum 3-0 sigur með mörkum frá Erling Haaland, Jérémy Doku og Rayan Cherki.

Manchester City vermir toppsæti deildarinnar en Liverpool er í 9. sæti og hefur enn ekki unnið heimaleik í deildinni á tímabilinu nú þegar sex umferðir eru búnar.

Erfið endurkoma

Á Selhurst Park í Lundúnum sneri Oliver Glasner, fyrrverandi knattspyrnustjóri Crystal Palace, aftur á sinn gamla heimavöll. Nú sem stjóri Nottingham Forest og óhætt er að segja að Glasner hafi ekki fengið draumaendurkomu.

Klippa: Crystal Palace - Nottingham Forest 3-1

Forest byrjaði hins vegar betur með marki strax á 3. mínútu en mörk frá Kamada, Jefferson Lerma og Yeremi Pino sáu til þess að Crystal Palace sneri leiknum sér í vil og sigldi að lokum heim 3-1 sigri. Palace er í 12. sæti deildarinnar en Nottingham Forest í því fjórtánda.

Nýliðarnir halda áfram að sækja stig

Þá gerðu nýliðar Hull jafntefli við Everton á heimavelli. Lokatölur þar urðu 2-2. Eftir að hafa lent undir snemma í seinni hálfleik sneri Everton stöðunni sér í vil með mörkum frá Kieran Dewsbury-Hall og Thierno Barry. Mohamed Belloumi tókst hins vegar að jafna metin fyrir Hull með marki á 74. mínútu og þar við sat. Hull er í 8. sæti með níu stig en Everton í fimmta sæti með einu stigi meira.

Klippa: Hull - Everton 2-2
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