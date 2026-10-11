„Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ Hjörvar Ólafsson skrifar 11. október 2026 22:03 Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, týndi til ýmsilegt jákvætt þrátt fyrir tapið. Haraldi Frey Guðmundssyni, þjálfara Keflavíkur, fannst að fótboltaguðirnir hefðu átt að verðlauna hans lið með stigi eða stigum þegar liðið tapaði fyrir Breiðabliki í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. „Tilfinningin er slæm að tapa og við erum svekktir með það. Sérstaklega þar sem við áttum mun meira skilið úr þessum leik. Spilamennskan hefði átt að skila stigi eða stigum,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, að leik loknum. „Við vorum í vandræðum með pressuna okkar í fyrri hálfleik en við fórum yfir þann hluta leiksins í hálfleik. Það var allt annað að sjá okkur á þeim vettvangi í seinni hálfleik,“ sagði Haraldur Freyr þar að auki. „Við skutum tvisvar sinnum í stöngina og sköpum fullt af færum til þess að skora fleiri mörk. Stangarskotin koma í stöðunni 1-0 og svo kemur þriðja markið þeirra bara eftir klaufagang hjá okkur undir lok leiksins,“ sagði hann. „Fyrir utan góða spilamennsku þá er gaman að sjá unga og efnilega leikmenn hjá okkur fá sjénsinn og grípa gæsina vel. Við munum taka jákvæðu punktana með okkur í síðustu tvo leiki sumarsins og keyra á þá. Við viljum enda gott tímabil með krafti,“ sagði Haraldur. Íslenski boltinn Besta deild karla Keflavík ÍF Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira