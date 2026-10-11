Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Valur Páll Eiríksson skrifar 11. október 2026 16:42 Stuðningsmenn City mættu með fjölda uppblásinna banana í stúkuna á Anfield. Getty Uppblásnir banana í massavís á meðal stuðningsmanna Manchester City á leik við Liverpool á Anfield vekja athygli. Um er að ræða hefð sem nær langt aftur. Í ljósi dökks skýs sem hangir yfir Manchester City brugðu stuðningsmenn liðsins á leik. Þeir tóku upp gamalt trend frá því á níunda og tíunda áratugnum þegar stuðningsmenn liðsins voru gjarnan með uppblásna banana í stúkunni. Rekja má uppátækið til tímabilsins 1987-88 þegar City féll í næst efstu deild. Hjá liðinu var framherji sem heitir Imre Varadi sem var kallaður Imre Banana af einum stuðningsmanni. Það leiddi til þess að annar stuðningsmaður kom með uppblásinn banana á næsta leik. Fleiri slógust í hópinn og hefðin festist og sjá mátti fjölda banana reglulega á leikjum City á níunda og tíunda áratugnum. Varadi fór sumarið 1988 en furðulegur misskilningur um nafnið hans skildi eftir sig spor hjá stuðningsmönnum. Stuðningsmenn City smygluðu banönum inn á Anfield í dag og gul stúka blasti við þegar leikurinn hófst í dag. Enski boltinn Manchester City Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira