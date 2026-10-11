„Flott frammistaða miðað við aðstæður“ Hjörvar Ólafsson skrifar 11. október 2026 21:59 Ólafur Ingi Skúlason var sáttur við kvöldverkið hjá leikmönnum sínum. Vísir / Diego Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, hrósaði leikmönnum sínum fyrir að spila flottan fótbolta í þeim veðuraðstæðum sem veðurguðirnir buðu upp á þegar Blikar unnu Keflavík í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. „Frammistaðan var bara flott, sérstaklega miðað við aðstæður. Í rauninni bara hrós á bæði lið fyrir að spila flottan fótbolta í þessu veðri,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir leik. „Við vorum hugrakkir í uppspilinu okkar og leystum pressuna hjá þeim vel. Við skoruðum þrjú fín mörk og áttum þess utan góðar sóknir. Það var flott orkustig í liðinu og allir sem spiluðu skiluðu fínu framlagi,“ sagði Ólafur Ingi enn fremur. Gylfi Berg Snæhólm lék sinn fyrsta deildarleik fyrir meistaraflokk Breiðabliks í kvöld og Ólafur Ingi var sáttur við markvörðinn unga. „Gylfi hefur staðið sig frábærlega á æfingum hjá okkur og er lykilleikmaður í Íslandsmeistararliði Blika í 2. flokki. Það var gaman að geta gefið honum verðskuldað tækifæri. Hann var hugaður þegar hann var að spila út og leysti þau verkefni sem hann fékk afar vel,“ sagði hann um markvörð sinn. Íslenski boltinn Besta deild karla Breiðablik Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira