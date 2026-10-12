Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Aron Guðmundsson skrifar 12. október 2026 08:32 Albert liggur eftir á vellinum í leiknum gegn Eistlandi Vísir/Anton Brink Ljóst er að Albert Guðmundsson verður eitthvað lengur frá eftir að hafa meiðst í leik með íslenska landsliðinu í Þjóðadeild UEFA á dögunum. Þjálfari Alberts hjá Lazio tjáði sig um stöðuna á landsliðsmanninum. Albert meiddist í fyrsta leik Íslands í nýafstöðnum landsleikjaglugga hér heima á Laugardalsvelli, gegn Eistlandi. Albert fór úr axlarlið og spilaði ekki næstu þrjá leiki Íslands í glugganum. Gennaro Gattuso, þjálfari Lazio, tjáði sig um stöðuna á Alberti fyrir leik liðsins um helgina í ítölsku úrvalsdeildinni og sagði enn tíu til tólf daga í að hægt væri að taka stöðuna á Alberti. Lazio vann 3-1 sigur gegn Monza í gær og er með jafnmörg stig og topplið Inter þegar sex umferðir hafa verið leiknar. Hægt er að segja að mikil óvissa sé því uppi varðandi þátttöku Alberts í tveimur mikilvægum lokaleikjum Íslands í Þjóðadeildinni sem fram fara um miðjan nóvember. Ísland vermir toppsæti síns riðils og er með tveggja stiga forskot. Liðið heimsækir Búlgaríu þann 13. nóvember næstkomandi og tekur síðan á móti Lúxemborg í lokaleik sínum þremur dögum síðar. Með því að enda í toppsæti riðilsins færi Ísland beint upp í B-deild Þjóðadeildarinnar og gæti toppsætið reynst okkur mikilvægt fyrir mögulegt umspil fyrir EM 2028. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Ítalski boltinn Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira