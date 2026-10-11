Fúll heim af gamla heimavellinum Valur Páll Eiríksson skrifar 11. október 2026 14:59 Jörgen Strand Larsen fagnar Jeremy Pino eftir mark þess síðarnefnda. Getty Oliver Glasner átti ekki glæsta heimkomu á Selhurst Park er hans menn í Nottingham Forest töpuðu fyrir Crystal Palace. Hull og Everton skildu jöfn. Forest var töluvert sterkari aðilinn í byrjun leiks á Selhurst Park í dag og komst yfir eftir aðeins þriggja mínútna leik með marki Dan Ndoye. Liðið fékk tækifæri til að bæta við þar sem Daniel Munoz klúðraði dauðafæri og Morgan Gibbs-White átti skot í slá. Forest-liðum refsaðist fyrir að nýta ekki færin og undir lok fyrri hálfleiks skoruðu Daichi Kamada og Jefferson Lerma sitthvort markið til að koma Palace 2-1 yfir. Jeremy Pino skoraði þriðja markið eftir korter af síðari hálfleik og leik lauk 3-1. Oliver Glasner, þjálfari Forest, fór því fúll heim af gamla heimavellinum. Í Hull mættust Hull City og Everton. Markalaust var í hálfleik en Joe Gelhardt kom Hull yfir eftir aðeins fimm mínútur af síðari hálfleiknum. Fimm mínútum eftir það jafnaði Kieran Dewsbury-Hall fyrir Everton. Thierno Barry heldur áfram að gera það gott í framlínu Everton og kom liðinu yfir á 68. mínútu en varamaðurinn Mohamed Belloumi jafnaði fyrir Hull sex mínútum síðar. Þar við sat og liðin skildu jöfn 2-2. Enski boltinn Crystal Palace FC Nottingham Forest Everton FC Hull City AFC Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira