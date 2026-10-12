Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Aron Guðmundsson skrifar 12. október 2026 10:02 Höskuldur í leik með Breiðabliki á yfirstandandi tímabili Vísir/Guðmundur Tveir leikir fóru fram í efri hluta Bestu deildar karla í fótbolta í gær. Íslandsmeistarar Víkings Reykjavíkur tóku á móti Skagamönnum og í Kópavogi mættust Breiðablik og Keflavík. Víkingur Reykjavík hefur nú þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn á meðan að ÍA eygir von um að tryggja sér fjórða sæti deildarinnar. Liðin mættust undir flóðljósunum á Víkingsvelli í gær og fór svo að þau skildu jöfn, 2-2. Heimamenn komust í 2-0 með mörkum Valdimars Þórs Ingimundarsonar og Arons Elís Þrándarsonar en Skagamenn unnu sig inn í leikinn. Markús Páll Ellertsson minnkaði muninn fyrir hlé og sjálfsmark Olivers Ekroth í upphafi síðari hálfleiks tryggði ÍA stig. Klippa: Víkingur R. 2-2 ÍA Breiðablik vann svo góðan 3-1 sigur á Keflavík þegar að liðin mættust á Eikarvelli. Blikar komust í stöðuna 2-0 með mörkum frá Viktori Karli Einarssyni og Jónatan Guðna Arnarssyni áður en Eiður Orri Ragnarsson klóraði í bakkann fyrir Keflavík, 2-1. Klippa: Breiðablik - Keflavík 3-1 Fyrirliði Breiðabliks, Höskuldur Gunnlaugsson kórónaði hins vegar flottan sigur Blika með marki á 90. mínútu. Þetta var 100. mark Höskuldar fyrir Breiðablik og hefur hann nú spilað 400 leiki fyrir félagið. View this post on Instagram A post shared by Breiðablik FC (@breidablikfc) Íslenski boltinn Besta deild karla Breiðablik Keflavík ÍF Víkingur Reykjavík ÍA Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sjá meira