Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Kolbeinn Kristinsson skrifar 11. október 2026 18:32 Skagamenn áttu góða endurkomu í leiknum. Guðmundur/Vísir Víkingur og ÍA gerðu 2-2 jafntefli á Víkingsvelli í 25. umferð Bestu deildar karla. Heimamenn komust í 2-0 með mörkum Valdimars Þórs Ingimundarsonar og Arons Elís Þrándarsonar en Skagamenn unnu sig inn í leikinn. Markús Páll Ellertsson minnkaði muninn fyrir hlé og sjálfsmark Olivers Ekroth í upphafi síðari hálfleiks tryggði ÍA stig. Fyrir leik mynduðu leikmenn ÍA heiðursvörð fyrir Íslandsmeistara Víkinga þegar heimamenn gengu inn á völlinn. Á sama tíma héldu stuðningsmenn Víkings uppi stórum borða í stúkunni til heiðurs Ingvari Jónssyni markverði. Víkingar fengu síðan sannkallaða gjöf strax á sjöundu mínútu. Krefjandi sending kom til baka frá Guðmundi Þórarinssyni og Árni Marinó misreiknaði boltann illa. Boltinn skoppaði yfir hann við vítateigslínuna og Valdimar Þór Ingimundarson gekk á lagið og kom Víkingi yfir. Tíu mínútum síðar var staðan orðin 2-0. Helgi Guðjónsson tók hornspyrnu frá hægri og skrúfaði boltann inn að marki. Skalli heimamanna var varinn meistaralega en Aron Elís Þrándarson var réttur maður á réttum stað og kom boltanum yfir línuna. Skagamenn gáfust þó ekki upp. Á 38. mínútu komst Gísli Eyjólfsson upp að endamörkum hægra megin og lagði boltann út í vítateiginn þar sem Markús Páll Ellertsson kláraði í fyrstu snertingu. Einfalt og vel útfært mark sem kom ÍA aftur inn í leikinn fyrir hlé. Skagamenn jöfnuðu snemma eftir hlé ÍA hélt áfram þar sem frá var horfið eftir hlé og jafnaði metin á 53. mínútu. Gísli Laxdal sendi fasta og hættulega aukaspyrnu frá hægri inn á vítateiginn. Vörn Víkings náði ekki að koma boltanum frá og Oliver Ekroth fékk boltann í sig af stuttu færi með þeim afleiðingum að hann fór í eigið mark. Þar með var staðan orðin 2-2 eftir að Víkingur hafði leitt 2-0 snemma leiks. Fleiri mörk litu ekki dagsins ljós og liðin skildu því jöfn í Fossvoginum í miklum baráttuleik. Víkingar byrjuðu leikinn af krafti en Skagamenn svöruðu vel og unnu sig aftur inn í leikinn með tveimur mörkum sitt hvoru megin við hálfleik. Atvik leiksins Það eru í raun þrjú atvik sem standa upp úr. Fyrstu tvö áttu sér stað áður en flautað var til leiks, annars vegar þegar Skagamenn mynduðu heiðursvörð fyrir Íslandsmeistara Víkinga er þeir gengu inn á völlinn og hins vegar þegar stuðningsmenn heimamanna héldu á sama tíma á lofti stórum borða í stúkunni til heiðurs Ingvari Jónssyni, markverði Víkinga. Falleg og virðingarverð stund í Fossvoginum. Eftir að leikurinn var flautaður á verður fyrsta mark leiksins að teljast eitt af atvikum leiksins, í meira lagi klaufalegt mark sem ÍA fékk á sig eftir sjö mínútna leik. Stjörnur og skúrkar Viktor Örlygur var öflugur á miðsvæðinu lengst af í leiknum fyrir heimamenn og með hættulegar hornspyrnur. Valdimar skoraði gott mark líkt og Aron Elís en þeir voru sömuleiðis sterkir og vinnusamir að venju. Hjá ÍA var mikil barátta, vinnsla og pressa nær allan leikinn. Leikmenn sem komu inn á veiktu svo sannarlega ekki liðið. Markús Páll skoraði fínt mark og kom sínu liði aftur inn í leikinn. Baldvin Þór í vörninni var öflugur sömuleiðis hjá gestunum; hávaxinn og röskur leikmaður með góðar spyrnur og átti flottan leik. Við setjum skúrkinn á Árna Marinó fyrir að gefa einkar klaufalegt fyrsta mark en það skal tekið fram að sendingin frá Gumma Tóta til baka í aðdragandanum hjálpaði ekki. Dómarinn Sigurður Hjörtur og hans teymi áttu ágætis leik. Dómgæslan var yfirveguð, lítið var um vafaatriði í rauninni en það voru hins vegar alveg læti og barátta fyrir allan peninginn. Heilt yfir örugg og fagmannleg frammistaða. Einkunn: 8,0 Stemning og umgjörð Þetta var skemmtilegt haustkvöld í Fossvoginum, smá gustur og kalt vissulega en fallegt úti og fínasta umgjörð á Víkingsvelli eins og alltaf. Áhorfendur létu ágætlega í sér heyra og stemningin var flott mestallan leikinn. Aron Ýmir: „Við eigum bara hafsjó af leikmönnum“ Aron Ýmir Pétursson var hæstánægður með frammistöðu síns liðs.kfia.is Aron Ýmir Pétursson, aðstoðarþjálfari ÍA, var heilt yfir sáttur eftir 2-2 jafntefli Skagamanna gegn Víkingi í Fossvoginum í kvöld. Gestirnir lentu 2-0 undir snemma leiks en unnu sig aftur inn í leikinn og tryggðu sér stig. Aron sagði liðið hafa komist reglulega inn á síðasta þriðjung en hefði mátt nýta þær stöður betur. „Við sköpuðum okkur góðar stöður og hefðum kannski viljað búa til fleiri afgerandi færi. Það sem við hefðum getað gert betur var að klára sóknirnar okkar. Þegar það tókst ekki fengum við Víkingana stundum í umskiptingar á móti okkur,“ sagði Aron. Hann var þó ánægður með viðbrögð liðsins eftir að hafa lent tveimur mörkum undir. „Við getum ekki beðið um mikið meira en að lenda 2-0 undir og koma svona til baka.“ Skagamenn gerðu nokkrar breytingar á liðinu í seinni hálfleik en frammistaðan dalaði lítið. Aron segir það endurspegla þá breidd og þá ungu leikmenn sem eru að koma upp á Akranesi. „Við erum bara svo heppnir á Akranesi að við eigum þvílíkt magn af flottum fótboltamönnum. Það er ótrúlega mikið af góðum leikmönnum að koma í gegnum starfið hjá okkur.“ Hann benti einnig á að ÍA hefði gefið ungum leikmönnum mikið traust í sumar. „Við erum það lið sem hefur spilað leikmönnum 20 ára og yngri flestar mínútur í efstu deild. Við eigum bara hafsjó af leikmönnum.“ Tveir leikir eru eftir af tímabilinu og stefnan hjá Skagamönnum er skýr. „Við stefnum ótrauðir á fjórða sætið. Því miður gefur það ekki Evrópusæti en það getur gefið okkur okkar besta árangur í langan tíma. Þannig að við ætlum bara að fara af fullum krafti í það.“ Fótbolti Íslenski boltinn Víkingur Reykjavík ÍA Besta deild karla