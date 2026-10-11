„Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Andri Broddason skrifar 11. október 2026 20:17 Cecilía Rán Rúnarsdóttir hefur staðið sig frábærlega í marki Íslands. Daniela Porcelli/Getty Images Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta er komið heim til Íslands fyrir seinni leikinn gegn Króatíu í undankeppni fyrir HM sem haldið er í Brasilíu á næsta ári. Ísland er í góðri stöðu fyrir seinni leikinn þar sem Ísland er með fjögurra marka forystu. „Geggjað að vera komin heim og ánægð að vera komin með 4-0 forskot í næsta leik. Þetta eru tveir leikir þannig við þurfum áfram að halda fókus en ég er ánægð með frammistöðuna hjá liðinu,“ sagði Cecilia Rán Rúnarsdóttir, markmaður landsliðsins. Seinni leikurinn gegn Króatíu verður spilaður á þriðjudaginn á Laugardalsvelli. Klippa: Cecilía Rán fyrir seinni leikinn gegn Króatíu „Við vissum að við værum betra liðið en við þurftum að sýna þeim þá virðingu að mæta hundrað prósent í þennan leik og mér fannst við gera það. Ég er mjög ánægð að við náðum að nýta föstu leikatriðin og færin okkar.“ Þrátt fyrir að Ísland væri sterkara í leiknum þurfti Cecelia Rán að vera tilbúin í markinu. Þegar kallið kom þá var hún klár og náði að bægja hættunni frá. „Það er líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf. Ég er vön því hjá Inter að fá kannski eitt skot á mig í leik og ég þarf að vera tilbúin í það. Það gerir góðan markmann að góðum markmanni.“ Cecilía Rán er búin að vera leikmaður Inter Milan í ítölsku úrvalsdeildinni í nokkur ár og virðist kunna vel við sig þar. „Við erum komnar í Meistaradeildina og ætlum okkur stóra hluti í ár. [Að komast í Meistaradeildina] var markmið sem klúbburinn var búinn að hafa síðan okkur byrjaði að ganga vel. Þetta var geggjað og ég er ótrúlega stolt af liðinu.“ Þrátt fyrir að íslenska liðið sé með góða forystu þá er viðureignin ekki búin. Cecilía Rán er hógvær og segir liðið þurfa samt að mæta klárt í leikinn. „Við vitum að þær hafa engu að tapa þannig að þær munu pressa mikið og gefa allt í leikinn en við erum með gott lið og ætlum að spila okkar leik. Ef við gerum það þá siglum við þessu heim.“ Viðtalið í heild sinni má sjá í spilaranum hér að ofan. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira