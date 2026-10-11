Fótbolti

Val­geir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg

Andri Broddason skrifar
Valgeir Lunddal þurfti ekki langan tíma til að skora fyrsta markið sitt fyrir Viborg.
Valgeir Lunddal þurfti ekki langan tíma til að skora fyrsta markið sitt fyrir Viborg. VFF.DK

Viborg fór í heimsókn til Randers í dönsku úrvalsdeildinni í dag þar sem liðið vann öruggan 2-0 sigur. Valgeir Lunddal gekk til félagsins í sumar og þurfti aðeins að spila fjórar mínútur til að skora sitt fyrsta mark fyrir félagið.

Viborg komst í forystu leiksins á 26. mínútu með marki frá Dorian Hanza. Leikurinn var jafn þangað til fyrsta markið kom en þegar Randers lenti undir þá minnkaði ákefðin hjá liðinu. Það gekk þó illa hjá Viborg að setja inn annað mark en Valgeir Lunddal kom inn á völlinn sem varamaður á 78. mínútu.

Þegar Valgeir var aðeins búinn að vera á vellinum í fjórar mínútur fór boltinn í stöng Randers og aftur inn í teiginn. Þar var Valgeir einn og óvaldaður og gat lagt boltann þægilega í opið markið. Leikmenn Viborg fögnuðu markinu vel þar sem það tryggði liðinu mikilvægan sigur gegn erfiðum mótherjum.

Viborg er í þriðja sæti dönsku úrvalsdeildarinnar með 20 stig þegar tíu umferðir eru búnar. Valgeir og félagar eru því í góðri stöðu til þess að berjast um titilinn í dönsku úrvalsdeildinni.

Markið má sjá í Instagram-færslu Viborg hér fyrir ofan.

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