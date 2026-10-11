Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Andri Broddason skrifar 11. október 2026 22:46 Valgeir Lunddal þurfti ekki langan tíma til að skora fyrsta markið sitt fyrir Viborg. VFF.DK Viborg fór í heimsókn til Randers í dönsku úrvalsdeildinni í dag þar sem liðið vann öruggan 2-0 sigur. Valgeir Lunddal gekk til félagsins í sumar og þurfti aðeins að spila fjórar mínútur til að skora sitt fyrsta mark fyrir félagið. Viborg komst í forystu leiksins á 26. mínútu með marki frá Dorian Hanza. Leikurinn var jafn þangað til fyrsta markið kom en þegar Randers lenti undir þá minnkaði ákefðin hjá liðinu. Það gekk þó illa hjá Viborg að setja inn annað mark en Valgeir Lunddal kom inn á völlinn sem varamaður á 78. mínútu. View this post on Instagram A post shared by Viborg FF ☘️ (@viborgff) Þegar Valgeir var aðeins búinn að vera á vellinum í fjórar mínútur fór boltinn í stöng Randers og aftur inn í teiginn. Þar var Valgeir einn og óvaldaður og gat lagt boltann þægilega í opið markið. Leikmenn Viborg fögnuðu markinu vel þar sem það tryggði liðinu mikilvægan sigur gegn erfiðum mótherjum. Viborg er í þriðja sæti dönsku úrvalsdeildarinnar með 20 stig þegar tíu umferðir eru búnar. Valgeir og félagar eru því í góðri stöðu til þess að berjast um titilinn í dönsku úrvalsdeildinni. Markið má sjá í Instagram-færslu Viborg hér fyrir ofan. Danski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira