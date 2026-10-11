Fótbolti

Ísak skoraði glæsi­mark í sigri

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ísak Bergmann fagnar marki sínu í dag.
Ísak Bergmann fagnar marki sínu í dag. Getty

Landsliðsmaðurinn Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði í 2-1 sigri Kölnar á Borussia Mönchengladbach í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Köln fékk Gladbach í heimsókn í fimmtu umferð þýsku deildarinnar í dag. Ísak Bergmann var að venju í byrjunarliði heimamanna og hann braut ísinn er hann kom Köln yfir á 26. mínútu leiksins.

Köln tók þá aukaspyrnu utan af kanti sem var skölluð frá. Ísak fékk boltann skoppandi við D-bogann og setti boltann á lofti upp í skeytin fjær.

Kaninn Joseph Scully jafnaði fyrir Gladbach á 39. mínútu og staðan var 1-1 í hálfleik.

Framherjinn ungi Said El Mala skoraði svo það sem reyndist sigurmarkið fyrir Köln á 67. mínútu og liðið vann 2-1 heimasigur.

Köln var að vinna annan leik sinn á tímabilinu og er með sjö stig í tíunda sæti deildarinnar. Gladbach er stigalaust á botni deildarinnar.

Þýski boltinn

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