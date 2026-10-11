Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Hjörvar Ólafsson skrifar 11. október 2026 21:04 Breiðablik hefur lítið til að spila upp á í Bestu deildinni. Guðmundur/Vísir Breiðablik lagði Keflavík að velli með þremur mörkum gegn einu þegar liðin áttust við í 25. umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Eikarvellinum í Kópavogi í kvöld. Fyrri hálfleikur nokkuð tíðindalítill og liðin sköpuðu fá opin færi. Breiðablik var meira með boltann en Keflavík freistaði þess að særa Blika með skyndisóknum sínum. Viktor Karl Einarsson sá til þess að Breiðabik fór með 1-0 forystu inn í búningsklefa í hálfleik með marki sínu eftir tæplega 20 mínútna leik. Óli Valur Ómarsson átti þá góðan sprett upp hægri vænginn og fann Viktor Karl einan á auðum sjó í vítateig Keflavíkur. Viktor kláraði færið með smekklegu skoti. Keflvíkingar komust nærri því að jafna metin um miðjan seinni hálfleik. Eiður Orri Ragnarsson og Stefan Alexander Ljubicic áttu þá báðir skot í stöngina og hurðin skall nærri hælunum hjá Blikum. Það var því nokkuð gegn gangi leiksins þegar Jónatan Guðni Arnarsson tvöfaldaði forskot Breiðabliks með snotru marki. Jónatan Guðni setti boltann huggulega upp í samskeytin frá vítateigshorninu. Eiður Orri minnkaði muninn fyrir Keflavík þegar um það bil stundarfjórðungur var eftir af leiknum. Alpha Conteh setti Eið í gegn og kantmaðurinn knái skoraði með föstu skoti. Höskuldur Gunnlaugsson fékk svo fallega gjöf frá Nacho Heras í uppbótartíma seinni hálfleiks. Höskuldur komst þá inn í sendingu Nacho til baka, lék á Ásgeir Orra Magnússon og setti boltann í tómt markið. Niðurstaðan 3-1 sigur Breiðabliks. Ólafur Ingi Skúlason var sáttur við lærisveina sína. Vísir / Diego Ólafur Ingi: Flott frammistaða miðað við aðstæður „Frammistaðan var bara flott, sérstaklega miðað við aðstæður. Í rauninni bara hrós á bæði lið fyrir að spila flottan fótbolta í þessu veðri,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir leik. „Við vorum hugrakkir í uppspilinu okkar og leystum pressuna hjá þeim vel. Við skoruðum þrjú fín mörk og áttum þess utan góðar sóknir. Það var flott orkustig í liðinu og allir sem spiluðu skiluðu fínu framlagi,“ sagði Ólafur Ingi enn fremur. Gylfi Berg Snæhólm lék sinn fyrsta deildarleik fyrir meistaraflokk Breiðabliks í kvöld og Ólafur Ingi var sáttur við markvörðinn unga. „Gylfi hefur staðið sig frábærlega á æfingum hjá okkur og er lykilleikmaður í Íslandsmeistararliði Blika í 2. flokki. Það var gaman að geta gefið honum verðskuldað tækifæri. Hann var hugaður þegar hann var að spila út og leysti þau verkefni sem hann fékk afar vel,“ sagði hann um markvörð sinn. Haraldur Freyr: Áttum mun meira skilið úr þessum leik „Tilfinningin er slæm að tapa og við erum svekktir með það. Sérstaklega þar sem við áttum mun meira skilið úr þessum leik. Spilamennskan hefði átt að skila stigi eða stigum,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, að leik loknum. „Við vorum í vandræðum með pressuna okkar í fyrri hálfleik en við fórum yfir þann hluta leiksins í hálfleik. Það var allt annað að sjá okkur á þeim vettvangi í seinni hálfleik,“ sagði Haraldur Freyr þar að auki. „Við skutum tvisvar sinnum í stöngina og sköpum fullt af færum til þess að skora fleiri mörk. Stangarskotin koma í stöðunni 1-0 og svo kemur þriðja markið þeirra bara eftir klaufagang hjá okkur undir lok leiksins,“ sagði hann. „Fyrir utan góða spilamennsku þá er gaman að sjá unga og efnilega leikmenn hjá okkur fá sjénsinn og grípa gæsina vel. Við munum taka jákvæðu punktana með okkur í síðustu tvo leiki sumarsins og keyra á þá. Við viljum enda gott tímabil með krafti,“ sagði Haraldur. Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, var ánægður með spilamennskuna hjá sínu liði. Atvik leiksins Mörkin sem Viktor Karl og Jónatan Guðni skoruðu voru snotur og það sem gladdi augað einna helst. Eiður Orri hleypti svo lífi í lokakafla leiksins með marki sínu. Höskuldur batt svo endahnútinn á sigur Blika. Stjörnur og skúrkar Óli Valur var sprækur í sóknarleiknum í hægri bakvarðarstöðunni. Viktor Karl kom Brereiðabiki á bragðið. Jónatan Guðni átti nokkrar góðar tilraunir að marki Keflavíkur og ein þeirra endaði með glæsilegu marki. Höskuldur Gunnlaugsson átti svo fínan leik inni á miðsvæðinu og Gylfi Berg Snæhólm steig engin feilspor í frumraun sinni í efstu deild og varnarlína Blika var solid. Dagur Ingi Valsson var lúsiðinn við það að skapa usla í vörn Breiðabliks. Sama má segja um Eið Orra sem skoraði sömuleiðis gott mark. Ásgeir Orri Magnússon var svo öruggur í sínum aðgerðum í marki gestanna. Dómarar leiksins Dómarar leiksins, þeir Arnar Ingi Ingvarsson, Patrik Freyr Guðmundsson, Eðvarð Þór Eðvarðsson og Gunnar Oddur Hafliðason, fengu nokkuð þægilegt verkefni í Kópavoginum í kvöld og skiluðu því af sér með sóma. Þeir fá þar af leiðandi sjö í einkunn fyrir fagmannleg störf sín. Stemming og umgjörð Rólegt og rómantískt eins og á Létt Bylgjunni í Smáranum að þessu sinni. Rjúkandi kaffi á boðstólnum og svalandi drykkir. Allt eins og það á að vera eins og Stefán Hilmarsson söng í angurværu lagði Sálarinnar hans Jóns míns. Íslenski boltinn Fótbolti Besta deild karla Breiðablik Keflavík ÍF