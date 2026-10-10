Mark tekið af Vinicius og fékk rautt spjald í staðinn Andri Broddason skrifar 10. október 2026 21:07 Vinicius Jr. var heitt í hamsi þegar dómarinn gaf honum rauða spjaldið. Angel Martinez/Getty Images Real Madrid fékk Villareal í heimsókn í spænsku úrvalsdeildinni í kvöld. Real Madrid vann 1-0 en Vinicius Jr. átti vægast sagt umtalað atvik þegar mark hans var dæmt af og hann fékk rautt spjald fyrir að toga í hár í aðdraganda marksins. Fyrri hálfleikur leiksins var frekar tíðindalítill og sköpuðust ekki mörg færi þar. Það ætti þó ekki að skipta máli því nóg af atvikum gerðust í seinni hálfleik. Yan Diomande náði að koma Real Madrid í forystu leiksins á 62. mínútu en í sókninni á undan var Villareal nálægt því að vera búið að stela forystu leiksins. Thibaut Courtois varði þó vel fyrir Real Madrid og hélt marki Real Madrid hreinu. Nokkrum mínútum síðar keyrði Jude Bellingham upp vinstri kantinn og var kominn inn í teig Villareal. Þar gaf hann boltann á Vinicius Jr. sem lagði boltann snyrtilega í markið. Leikmenn Real Madrid fögnuðu markinu vel en dómari leiksins fékk orð í eyra frá myndbandsdómurum leiksins. Dómarinn kíkti í skjáinn þar sem í aðdraganda marksins virtist Vinicius Jr. toga í hár Nathan Saliba, miðjumanns Villareal. Markið var því tekið af og fékk Vinicius rautt spjald í staðinn fyrir hártog. Vinicius Jr. var furðu lostinn yfir ákvörðuninni og var ekki sáttur með dómarann. Þrátt fyrir tilraun Vinicius stóð dómurinn og Real Madrid enn aðeins með eins marka forystu. Eftir að Villareal var manni fleiri reyndi liðið að jafna metin og sótti vel. Real Madrid náði þó að verjast tilraunum Villareal og sluppu heimamenn með sigurinn í þetta skiptið. Spænski boltinn Real Madrid CF Fótbolti Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira