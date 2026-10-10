Íslenski boltinn

„Í fyrsta sinn sem við vinnum ó­sann­gjarnt“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Óskar Hrafn sá eiginleika í KR-liðinu sem glöddu hann. 
Óskar Hrafn sá eiginleika í KR-liðinu sem glöddu hann.  Vísir/Anton Brink

Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, segir að barátta og seigla hafi skilað stigunum þremur á móti Fram í rimmu liðanna í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. KR-liðið hafi í fyrsta skipti í sumar innbyrt sigur sem liðið átti sennilega ekki skilið. 

„Við komum eitthvað skakkir inn í þennan leik og náðum aldrei takti í spilið okkar. Framliðið náði að herja vel á okkur en við börðumst með kjafti og klóm fyrir stigunum þremur,“ sagði Óskar Hrafn að leik loknum.

„Það vantaði ekkert upp á viljann og karakterinn hjá mínum leikmönnum. Leikmenn eins og Aron Þórður, sem hefur lítið spilað í sumar, sýndu mikinn anda og liðið hjálpaðist að við að sigla sigrinum í höfn,“ sagði Óskar Hrafn þar að auki.

„Ég held að ég geti sagt að sigrarnir okkar í sumar hafi allir verið sanngjarnir og þetta hafi verið í fysta skipti þar sem við vinnum þrátt fyrir að vera undir í tölfræðiþáttum leiksins. Fram er lið sem hentar okkur illa og þetta var ekki sanngjarn sigur en við unnum svo sannarlega fyrir honum,“ sagði hann.

„Við erum komnir með 50 stig sem er ljómandi fínn árangur og eigum núna fjögur stig á Fram. Ég ætla að leyfa mér að fara bara glaður inn í þetta laugardagskvöld þrátt fyrir að frammistaðan hafi ekki verið frábær. Það er ákveðið styrkleikamerki að knýja fram sigur þar sem við spilum ekki okkar besta leik úti á vellinum,“ sagði Óskar.

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