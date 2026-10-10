„Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Hjörvar Ólafsson skrifar 10. október 2026 22:43 Óskar Hrafn sá eiginleika í KR-liðinu sem glöddu hann. Vísir/Anton Brink Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, segir að barátta og seigla hafi skilað stigunum þremur á móti Fram í rimmu liðanna í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. KR-liðið hafi í fyrsta skipti í sumar innbyrt sigur sem liðið átti sennilega ekki skilið. „Við komum eitthvað skakkir inn í þennan leik og náðum aldrei takti í spilið okkar. Framliðið náði að herja vel á okkur en við börðumst með kjafti og klóm fyrir stigunum þremur,“ sagði Óskar Hrafn að leik loknum. „Það vantaði ekkert upp á viljann og karakterinn hjá mínum leikmönnum. Leikmenn eins og Aron Þórður, sem hefur lítið spilað í sumar, sýndu mikinn anda og liðið hjálpaðist að við að sigla sigrinum í höfn,“ sagði Óskar Hrafn þar að auki. „Ég held að ég geti sagt að sigrarnir okkar í sumar hafi allir verið sanngjarnir og þetta hafi verið í fysta skipti þar sem við vinnum þrátt fyrir að vera undir í tölfræðiþáttum leiksins. Fram er lið sem hentar okkur illa og þetta var ekki sanngjarn sigur en við unnum svo sannarlega fyrir honum,“ sagði hann. „Við erum komnir með 50 stig sem er ljómandi fínn árangur og eigum núna fjögur stig á Fram. Ég ætla að leyfa mér að fara bara glaður inn í þetta laugardagskvöld þrátt fyrir að frammistaðan hafi ekki verið frábær. Það er ákveðið styrkleikamerki að knýja fram sigur þar sem við spilum ekki okkar besta leik úti á vellinum,“ sagði Óskar. Íslenski boltinn Besta deild karla KR Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sjá meira