Segir Barcola ekki í vandræðum Valur Páll Eiríksson skrifar 11. október 2026 13:02 Bradley Barcola hefur ekki staðið undir verðmiðanum hingað til. Vísir/Getty Andoni Iraola, þjálfari Liverpool, hafnar fullyrðingum þess efnis að Bradley Barcola, sem keyptur var dýrum dómum til félagsins frá PSG í sumar, hafi ekki staðið sig nægilega vel eftir skiptin til Bítlaborgarinnar. Barcola mun að líkindum vera í byrjunarliði Liverpool er liðið tekur á móti Manchester City í stórleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Honum hefur ekki tekist að slá í gegn í fyrstu leikjum sínum með þeim rauðklæddu. Hann sætti þá gagnrýni fyrir frammistöðu sína með franska landsliðinu í 4-1 sigri liðsins á Belgum í síðasta leik landsleikjagluggans. Bæði Cody Gakpo og Alexander Isak, sem hafa verið bestu sóknarleikmenn Liverpool hingað til á leiktíðinni, verða frá góðu gamni í stórleiknum í dag. Barcola þarf því að sýna sínar bestu hliðar. „Ég held ekki að hann sé í lægð – vandinn við kantmenn eða framherja er að ef þeir skora ekki mark, þá „spiluðu þeir ekki vel“,“ sagði Iraola á blaðamannafundi um Frakkann. „Við verðum að skoða leikina, við verðum að horfa á þá. Ég sagði það eftir fyrsta leikinn gegn Atletico Madrid, hann klúðraði tveimur eða þremur nokkuð góðum færum. Mér er sama. Í alvöru. Mér er ekki sama, en ég vil að hann sjái að hann er að koma sér í færin,“ segir Iraola og bætir við: „Með landsliðinu hef ég séð að hann hefur fengið nokkur góð færi til að skora; hann hefur ekki skorað, en ég vil að hann sé þarna.“ Liverpool og Manchester City eigast við klukkan 15:30 í dag. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport. Liverpool FC Enski boltinn Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira