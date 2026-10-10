Fótbolti

„Þetta var alltaf mitt mark“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Aron Sigurðarson var að hans mati á skotskónum í kvöld.
Aron Sigurðarson var að hans mati á skotskónum í kvöld. vísir/Guðmundur

Áhöld eru um hvort Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, hafi skorað fyrra mark liðsins þegar liðið vann Fram í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld og þar af leiðandi jafnað markamet Benónýs Breka Andréssonar í efstu deild. 

„Þetta var klárlega mitt mark ef að þú spyrð mig. Að mínu mati er boltinn á leið á markið og því ætti að skrá þetta mark á mig. Ég er að fara að banka á dyrnar hjá dómurunum og færa rök fyrir mínu máli eftir þetta viðtal,“ sagði Aron léttur um markið eftir leik.

Aron var að skora sitt 21. mark í deildinni fái hann markið skráð á sig af dómara leiksins. Fari það svo hefur hann tvo leiki til þess að fara fram úr Benóný Breka og slá markametið. 

„Við vorum lengi í gang í þessum leik en vorum betri í seinni hálfleik en þeim fyrri. Við skorum tvö fín mörk og þeir fengu ekki mörg opin færi þrátt fyrir að vera meira með boltann og ná að þrýsta okkur aftarlega á völlinn á köflum,“ sagði hann. 

„Það var alveg orka í liðinu og mér fannst ekkert sjást á liðinu að það væri langt síðan það spilaði. Fram er bara með hörkulið og þeir voru öflugir að þessu sinni. Sem betur náðum við samt að landa sigrinum,“ sagði fyrirliðinn. 

„Nú er bara stefnan að fara í síðustu tvo leikina, vinna þá og geirnegla þetta annað sæti. Það er ennþá hungur í liðinu og við viljum enda þetta mót með stæl,“ sagði Aron um framhaldið. 

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