„Þetta var alltaf mitt mark“ Hjörvar Ólafsson skrifar 10. október 2026 22:39 Aron Sigurðarson var að hans mati á skotskónum í kvöld. vísir/Guðmundur Áhöld eru um hvort Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, hafi skorað fyrra mark liðsins þegar liðið vann Fram í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld og þar af leiðandi jafnað markamet Benónýs Breka Andréssonar í efstu deild. „Þetta var klárlega mitt mark ef að þú spyrð mig. Að mínu mati er boltinn á leið á markið og því ætti að skrá þetta mark á mig. Ég er að fara að banka á dyrnar hjá dómurunum og færa rök fyrir mínu máli eftir þetta viðtal,“ sagði Aron léttur um markið eftir leik. Aron var að skora sitt 21. mark í deildinni fái hann markið skráð á sig af dómara leiksins. Fari það svo hefur hann tvo leiki til þess að fara fram úr Benóný Breka og slá markametið. „Við vorum lengi í gang í þessum leik en vorum betri í seinni hálfleik en þeim fyrri. Við skorum tvö fín mörk og þeir fengu ekki mörg opin færi þrátt fyrir að vera meira með boltann og ná að þrýsta okkur aftarlega á völlinn á köflum,“ sagði hann. „Það var alveg orka í liðinu og mér fannst ekkert sjást á liðinu að það væri langt síðan það spilaði. Fram er bara með hörkulið og þeir voru öflugir að þessu sinni. Sem betur náðum við samt að landa sigrinum,“ sagði fyrirliðinn. „Nú er bara stefnan að fara í síðustu tvo leikina, vinna þá og geirnegla þetta annað sæti. Það er ennþá hungur í liðinu og við viljum enda þetta mót með stæl,“ sagði Aron um framhaldið. Íslenski boltinn Besta deild karla KR Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira